Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή για τα γενέθλιά της: Χρόνια σου πολλά άγγελέ μου
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Δέσποινα Βανδή Βασίλης Μπισμπίκης Γενέθλια

Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή για τα γενέθλιά της: Χρόνια σου πολλά άγγελέ μου

Η τραγουδίστρια έκλεισε τα 57

Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή για τα γενέθλιά της: Χρόνια σου πολλά άγγελέ μου
Ιωάννα Μαρίνου
26 ΣΧΟΛΙΑ
Στη Δέσποινα Βανδή για τα γενέθλιά της ευχήθηκε δημόσια ο Βασίλης Μπισμπίκης αποκαλώντας τη σύντροφό του «άγγελέ μου».

Ο ηθοποιός δημοσίευσε την Τετάρτη 22 Ιουλίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μία κοινή φωτογραφία του με την τραγουδίστρια που έκλεισε τα 57. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Χρόνια σου πολλά άγγελέ μου». Στην εικόνα, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να κοιτάει χαμογελαστή τον φακό, ενώ ακριβώς από πίσω της βρίσκεται ο σύντροφός της.

Δείτε την ανάρτησή του


Νωρίτερα, στη Δέσποινα Βανδή ευχήθηκε και η κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη. «Χρόνια πολλά στον άνθρωπο που θα είναι πάντα ο αγαπημένος μου» σημείωσε στο Instagram story που έκανε, σε ένα κολάζ με δύο κοινές φωτογραφίες με τη μητέρα της.

Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή για τα γενέθλιά της: Χρόνια σου πολλά άγγελέ μου
Ιωάννα Μαρίνου
26 ΣΧΟΛΙΑ

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