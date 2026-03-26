Σίνθια Νίξον για Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Όσο καλά κι αν σε γνωρίζω, δεν παύεις να με εντυπωσιάζεις και να με εμπνέεις
Σίνθια Νίξον για Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Όσο καλά κι αν σε γνωρίζω, δεν παύεις να με εντυπωσιάζεις και να με εμπνέεις
Μετά την Κριστίν Ντέιβις και η Σίνθια Νίξον ευχήθηκε στη συμπρωταγωνίστριά της από το «Sex and the City» για τα γενέθλιά της
Μετά την Κριστίν Ντέιβις και η Σίνθια Νίξον ευχήθηκε στη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μέσα από τα social media για τα γενέθλιά της. Η επαγγελματική και φιλική σχέση των δύο γυναικών μετρά σχεδόν πενήντα χρόνια, αφού πριν συνεργαστούν για το «Sex and the City» είχαν συνυπάρξει καλλιτεχνικά στην ταινία του 1982 «My Body, My child».
Η ηθοποιός ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κοινές τους φωτογραφίες και δήλωσε πως όσα καλά και αν γνωρίζει την Πάρκερ, εκείνη δεν σταματά να την εντυπωσιάζει και να αποτελεί πηγή έμπνευσης.
Στέλνοντας τις ευχές της στη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Σίνθια Νίξον έγραψε: «Χρόνια πολλά στην απίστευτη και πολύ αγαπημένη μου φίλη Σάρα Τζέσικα. Σαράντα επτά χρόνια και συνεχίζουμε. Όσο καλά κι αν σε γνωρίζω, δεν παύεις ποτέ να με εντυπωσιάζεις και να με εμπνέεις».
Η ανάρτηση της Σίνθια Νίξον
Η ηθοποιός ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κοινές τους φωτογραφίες και δήλωσε πως όσα καλά και αν γνωρίζει την Πάρκερ, εκείνη δεν σταματά να την εντυπωσιάζει και να αποτελεί πηγή έμπνευσης.
Στέλνοντας τις ευχές της στη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η Σίνθια Νίξον έγραψε: «Χρόνια πολλά στην απίστευτη και πολύ αγαπημένη μου φίλη Σάρα Τζέσικα. Σαράντα επτά χρόνια και συνεχίζουμε. Όσο καλά κι αν σε γνωρίζω, δεν παύεις ποτέ να με εντυπωσιάζεις και να με εμπνέεις».
Η ανάρτηση της Σίνθια Νίξον
