Αντιδράσεις στη Βρετανία για το σχέδιο πρόωρης αποφυλάκισης χιλιάδων καταδικασμένων για ενδοοικογενειακή βία

Η αντιπολίτευση εκτιμά ότι έως το 2029 μπορεί να αποφυλακιστούν πρόωρα περισσότεροι από 9.000 δράστες - Οργανώσεις προειδοποιούν για κινδύνους για τα θύματα





Το σχέδιο της κυβέρνησης αποσκοπεί στη μείωση του υπερπληθυσμού των φυλακών και προβλέπει την πρόωρη αποφυλάκιση ορισμένων κατηγοριών κρατουμένων, εξαιρώντας τους βιαστές και τους δράστες των σοβαρότερων σεξουαλικών εγκλημάτων.







Μετά την αποφυλάκισή τους θα φορούν ηλεκτρονικό βραχιολάκι εντοπισμού, ώστε οι Αρχές να παρακολουθούν τις μετακινήσεις τους και να ειδοποιούνται εάν παραβιάζουν τις ζώνες περιορισμού που θα τους επιβληθούν.



Σφοδρές αντιδράσεις από αντιπολίτευση και οργανώσεις Ο υπουργός Δικαιοσύνης των Συντηρητικών, Νικ Τίμοθι, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι καταδικασμένοι για ενδοοικογενειακή βία εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι για πρόωρη αποφυλάκιση.







Ανάλογη ήταν και η αντίδραση της εκπροσώπου του Reform UK για θέματα ισότητας, Σουέλα Μπρέιβερμαν, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ρίχνει χιλιάδες τραυματισμένα θύματα στους λύκους».



Προειδοποιήσεις ακόμη και από βουλευτές των Εργατικών Έντονες επιφυλάξεις διατυπώθηκαν και από στελέχη των Εργατικών.



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Από την πλευρά της, η βουλευτής Σάρα Τσάμπιον επισήμανε ότι, με περιορισμένα προγράμματα αποκατάστασης στις φυλακές και μικρότερο χρόνο έκτισης της ποινής, δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι οι δράστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά.



Η επίτροπος για την Ενδοοικογενειακή Βία, Ντέιμ Νικόλ Τζέικομπς, ζήτησε από την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει τον πραγματικό αριθμό των αποφυλακίσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι για την προστασία των θυμάτων.



Η υπόθεση του αστυνομικού Άντριου Χάρπερ Το σχέδιο είχε «παγώσει» προσωρινά τον περασμένο μήνα, όταν έγινε γνωστό ότι θα μπορούσαν να επωφεληθούν δύο από τους καταδικασμένους για τη δολοφονία του αστυνομικού Άντριου Χάρπερ το 2019.



Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στη Βρετανία το σχέδιο της κυβέρνησης των Εργατικών για την πρόωρη αποφυλάκιση κρατουμένων, με οργανώσεις, βουλευτές και την αντιπολίτευση να προειδοποιούν ότι χιλιάδες καταδικασμένοι για ενδοοικογενειακή βία θα μπορούσαν να αποφυλακιστούν πριν εκτίσουν ολόκληρη την ποινή τους. Σύμφωνα με υπολογισμούς των Συντηρητικών, περισσότεροι από 9.000 δράστες ενδέχεται να έχουν αφεθεί ελεύθεροι έως το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας, το 2029.Το σχέδιο της κυβέρνησης αποσκοπεί στη μείωση του υπερπληθυσμού των φυλακών και προβλέπει την πρόωρη αποφυλάκιση ορισμένων κατηγοριών κρατουμένων, εξαιρώντας τους βιαστές και τους δράστες των σοβαρότερων σεξουαλικών εγκλημάτων.Ωστόσο, σύμφωνα με ανάλυση του Συντηρητικού Κόμματος, περίπου 3.000 καταδικασμένοι για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας θα μπορούν να αποφυλακίζονται κάθε χρόνο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 9.371 έως το 2029.Μετά την αποφυλάκισή τους θα φορούν ηλεκτρονικό βραχιολάκι εντοπισμού, ώστε οι Αρχές να παρακολουθούν τις μετακινήσεις τους και να ειδοποιούνται εάν παραβιάζουν τις ζώνες περιορισμού που θα τους επιβληθούν.Ο υπουργός Δικαιοσύνης των Συντηρητικών, Νικ Τίμοθι, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι καταδικασμένοι για ενδοοικογενειακή βία εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι για πρόωρη αποφυλάκιση.«Οι Εργατικοί αναγκάστηκαν να εξαιρέσουν τους βιαστές ύστερα από πιέσεις των θυμάτων, όμως αυτό δεν αρκεί και θέτει ζωές σε κίνδυνο. Πρέπει να εξαιρεθούν και άλλοι δράστες σεξουαλικών και σοβαρών εγκλημάτων», δήλωσε.Ανάλογη ήταν και η αντίδραση της εκπροσώπου του Reform UK για θέματα ισότητας, Σουέλα Μπρέιβερμαν, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «ρίχνει χιλιάδες τραυματισμένα θύματα στους λύκους».Έντονες επιφυλάξεις διατυπώθηκαν και από στελέχη των Εργατικών.Η βουλευτής Άλισον Γκάρντνερ υπογράμμισε ότι «για τους επιζώντες ενδοοικογενειακής βίας, η προοπτική πρόωρης αποφυλάκισης του κακοποιητή τους είναι τρομακτική και η ασφάλειά τους πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα».Από την πλευρά της, η βουλευτής Σάρα Τσάμπιον επισήμανε ότι, με περιορισμένα προγράμματα αποκατάστασης στις φυλακές και μικρότερο χρόνο έκτισης της ποινής, δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι οι δράστες έχουν αλλάξει συμπεριφορά.Η επίτροπος για την Ενδοοικογενειακή Βία, Ντέιμ Νικόλ Τζέικομπς, ζήτησε από την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει τον πραγματικό αριθμό των αποφυλακίσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι για την προστασία των θυμάτων.Το σχέδιο είχε «παγώσει» προσωρινά τον περασμένο μήνα, όταν έγινε γνωστό ότι θα μπορούσαν να επωφεληθούν δύο από τους καταδικασμένους για τη δολοφονία του αστυνομικού Άντριου Χάρπερ το 2019.

Μετά τις αντιδράσεις, ο πρωθυπουργός ζήτησε επανεξέταση του μέτρου, δηλώνοντας ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα.



Ωστόσο, η οικογένεια του αστυνομικού ενημερώθηκε αυτή την εβδομάδα ότι οι δύο καταδικασμένοι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόωρη αποφυλάκιση, με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αστυνομικών του Τάμεση, Αϊλίν Ο'Κόνορ, να προαναγγέλλει νομικές ενέργειες.



Τι προβλέπει το σχέδιο Το νέο καθεστώς τίθεται σε εφαρμογή τον Οκτώβριο.



Με βάση αυτό, κρατούμενοι που μέχρι σήμερα μπορούσαν να αποφυλακιστούν αφού εκτίσουν τα δύο τρίτα της ποινής τους, θα μπορούν πλέον να απολύονται υπό όρους μετά την έκτιση του μισού της ποινής.



Για λιγότερο σοβαρά αδικήματα, η αποφυλάκιση θα είναι δυνατή μετά την έκτιση του ενός τρίτου της ποινής αντί του μισού.



Διαφωνία για τους αριθμούς Η οργάνωση Refuge προειδοποίησε ότι η απόφαση κινδυνεύει να υπονομεύσει τη δέσμευση της κυβέρνησης να μειώσει τη βία κατά των γυναικών.



Επειδή, όμως, η ενδοοικογενειακή βία δεν αποτελεί ξεχωριστή ποινική κατηγορία στο βρετανικό δίκαιο, δεν υπάρχει επίσημη εκτίμηση για τον αριθμό των καταδικασμένων που θα επηρεαστούν.



Οι Συντηρητικοί βασίστηκαν σε στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης για υποθέσεις παραβίασης περιοριστικών όρων, παρακολούθησης (stalking), ελεγκτικής ή εξαναγκαστικής συμπεριφοράς και στραγγαλισμού, προκειμένου να υπολογίσουν τον πιθανό αριθμό των αποφυλακίσεων.



Εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης χαρακτήρισε, ωστόσο, τον αριθμό των 9.371 «υποθετικό», υποστηρίζοντας ότι στηρίζεται στην παραδοχή πως ούτε ο πληθυσμός των φυλακών ούτε τα πρότυπα επιβολής ποινών θα μεταβληθούν έως το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου.