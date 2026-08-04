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Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδελφή του νεκρού Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου που συνετρίβη στην Ψάθα
ΕΛΛΑΔΑ
Ελικόπτερο bell Ψάθα Πυρκαγιά Πόρτο Γερμενό Νεκρός χειριστής

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδελφή του νεκρού Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου που συνετρίβη στην Ψάθα

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι τις αμέσως επόμενες ώρες θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπεύθυνου

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδελφή του νεκρού Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου που συνετρίβη στην Ψάθα
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Τον δρόμο της Δικαιοσύνης θα ακολουθήσουν η μητέρα κι η αδελφή του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε κατά τη συντριβή του μοιραίουελικοπτέρου τύπου bell στη φωτιά στην Ψάθα την περασμένη Κυριακή. 

Σύμφωνα με το γραφείο της δικηγόρου Βάσως Πανταζή που έχει αναλάβει την υπόθεσή τους, στόχος τους είναι να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι τις αμέσως επόμενες ώρες θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπεύθυνου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου της Βάσως Πανταζή αναφέρει τα εξής: 

«Η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου ήρωα - Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου τύπου bell που επιχειρούσε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, έδωσαν την εντολή στο δικηγορικό μας γραφείο να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ενώπιον του κου Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, δια της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον αδόκητο θανάτο του γιου και αδερφού τους Αριστοτέλη και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.

Τις αμέσως επόμενες ώρες θα δηλωθεί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπεύθυνου που με πράξη ή παράλειψη του συνέβαλε στην ανθρωποκτονία ενός εκ των πλέον αξιόμαχων πιλότων μας που με αυτοθυσία έδινε αγώνα όλες αυτές τις μέρες για να σωθούν ζωές και περιουσίες.»
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