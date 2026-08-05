ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 6 εναέρια

Τρόμος σε πτήση της Air India, τραυματίστηκαν 12 επιβάτες από τις αναταράξεις, «ταρακουνιόμασταν για 2-3 λεπτά», δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Πτήση Αναταράξεις Αεροπλάνο Αεροσκάφος Air India Επιβάτες

Τρόμος σε πτήση της Air India, τραυματίστηκαν 12 επιβάτες από τις αναταράξεις, «ταρακουνιόμασταν για 2-3 λεπτά», δείτε βίντεο

Το Airbus A320 εκτελούσε πτήση από το Πουκέτ προς το Νέο Δελχί το πρωί της Τρίτης  - Τουλάχιστον ένας επιβάτης υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη

Τρόμος σε πτήση της Air India, τραυματίστηκαν 12 επιβάτες από τις αναταράξεις, «ταρακουνιόμασταν για 2-3 λεπτά», δείτε βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Πανικός επικράτησε σε πτήση της Air India από Ταϊλάνδη προς Ινδία όταν για κάποια λεπτά το αεροσκάφος άρχισε να κλυδωνίζεται από αναταράξεις με συνολικά 12 επιβάτες να τραυματίζονται.

Το περιστατικό σε αεροπλάνο τύπου Airbus A320, που εκτελούσε πτήση από το Πουκέτ προς το Νέο Δελχί, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, περίπου 90 λεπτά μετά την απογείωσή του.

Σύμφωνα με την Daily Mail οι 134 επιβάτες της πτήσης AI2379 αισθάνθηκαν ξαφνική απώλεια ύψους, καθώς το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος με ορισμένους που δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας να χτυπούν το κεφάλι τους στην οροφή της καμπίνας.

Βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους δείχνει έντρομους επιβάτες, ανάμεσά τους έναν άνδρα με το χέρι σε νάρθηκα, να παρακολουθούν με αγωνία το αεροπλάνο να σείεται βίαια.



Παρά το περιστατικό, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ίντιρα Γκάντι του Νέου Δελχί περίπου στις 11:00 τοπική ώρα. Εκεί ασθενοφόρα και διασώστες παρέλαβαν τους τραυματίες επιβάτες που αποβιβάστηκαν με φορεία και αναπηρικά αμαξίδια ενώ ορισμένοι έφεραν επιδέσμους στο κεφάλι.

Στη συνέχεια διακομίστηκαν σε νοσοκομείο όπου τους χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένας εξ αυτών υπέστη κάταγμα στη σπονδυλική στήλη.

Κλείσιμο


Επιβάτης της πτήσης περιέγραψε ότι το αεροσκάφος ταρακουνιόταν για περίπου δύο με τρία λεπτά και είχε πάρει έντονη κλίση, προσθέτοντας ότι πολλοί επιβάτες κοιμούνταν εκείνη τη στιγμή.

Η Air India ανακοίνωσε ότι η πτήση της Τρίτης αντιμετώπισε ένα «σύντομο περιστατικό αναταράξεων» κατά τη διάρκεια της πτήσης, αποδίδοντας το συμβάν σε αιφνίδια μεταβολή του υψομέτρου στο οποίο πετούσε το Airbus 320, πριν το πλήρωμα καταφέρει να επαναφέρει πλήρως τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε, επίσης, ότι η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα της εταιρείας και διαβεβαίωσε πως θα παρασχεθεί κάθε αναγκαία υποστήριξη στους τραυματίες και στους υπόλοιπους επιβάτες. Παράλληλα, η Air India τόνισε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης