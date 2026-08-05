ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης, επιχειρούν 6 εναέρια

Σοκ στην Τουρκία για τη δολοφονία 19χρονου σε συμπλοκή νεαρών για «συμφιλίωση» μετά από καβγά στα social media, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Δολοφονία Συμπλοκή Social Media Instagram Μαχαιριά

Σοκ στην Τουρκία για τη δολοφονία 19χρονου σε συμπλοκή νεαρών για «συμφιλίωση» μετά από καβγά στα social media, δείτε βίντεο

Είχαν διαφωνήσει για κάτι στο Instagram, είπε συγγενής του Αλί Ανζό που τραυματίστηκε θανάσιμα από μαχαίρι στην καρδιά - Σε κρίσιμη κατάσταση άλλος ένας 19χρονος που τραυματίστηκε στη συμπλοκή

Σοκ στην Τουρκία για τη δολοφονία 19χρονου σε συμπλοκή νεαρών για «συμφιλίωση» μετά από καβγά στα social media, δείτε βίντεο
21 ΣΧΟΛΙΑ
Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία ο θανάσιμος τραυματισμός του 19χρονου Αλί Ανζό μετά από συνάντηση ομάδων νεαρών σε πάρκο για να υπάρξει «συμφιλίωση» μετά από καβγά που ξεκίνησε από τα social media.

Η φονική συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης,

Σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας φαίνονται οι νεαροί να συγκεντρώνονται στο πάρκο όταν ξαφνικά επικρατεί αναστάτωση με κάποιους να έρχονται στα χέρια και άλλους να τρέχουν, όταν ξαφνικά ο 19χρονος φαίνεται να πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος.



Σύμφωνα με συγγενείς του νεαρού Αλί, ο 19χρονος είχε δεχθεί μαχαιριά στην καρδιά, με τον πατέρα του να φτάνει στο σημείο 10 λεπτά μετά τη συμπλοκή. Όπως, όμως είπε ο ίδιος, «ο γιος μου πέθανε αμέσως. Πήγαμε στο νοσοκομείο, αλλά δεν υπήρχε πλέον τίποτα να γίνει».

Σοκ στην Τουρκία για τη δολοφονία 19χρονου σε συμπλοκή νεαρών για «συμφιλίωση» μετά από καβγά στα social media, δείτε βίντεο
O 19χρονος Αλί Ανζό που έχασε τη ζωή του στη συμπλοκή για μια διφωνία στο Instagram


Κλείσιμο
Εκτός από τον 19χρονο, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής για την οποία έχουν γίνει 8 συλλήψεις, τραυματίστηκε και άλλος ένας νέος, ο Αλί Χιλάλ, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Περιγράφοντας τι προηγήθηκε και τι συνέβη, ο ξάδερφος του 19χρονου που έχασε τη ζωή του είπε «τα παιδιά είχαν αρχικά διαφωνήσει για κάτι στο Instagram. Στη συνέχεια του είπαν να συναντηθούν για να τα βρουν. Του είπαν "έλα εδώ" κι εκείνος πήγε, πιστεύοντας ότι θα μιλούσαν. Καθόταν με τους φίλους του και έφυγε για να τους συναντήσει. Ένας φίλος του είπε ότι θα τον ακολουθήσει. Νομίζω πως και οι δύο λέγονταν Αλί. Μόλις έφτασαν, τους επιτέθηκαν χωρίς να πουν κουβέντα. Ο ένας νοσηλεύεται στην εντατική με σοβαρά τραύματα και ο άλλος πέθανε. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο πέρα από δικαιοσύνη».
21 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το μέλλον της τεχνολογίας

Το μέλλον της τεχνολογίας

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.

Η Smart φοιτητική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας

Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης