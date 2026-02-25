ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

GALA
Τζένιφερ Γκάρνερ Μπεν Άφλεκ Συνεπιμέλεια Παιδιά

Τζένιφερ Γκάρνερ για τη συνεπιμέλεια των παιδιών της με τον Μπεν Άφλεκ: Κάτι χάνεται και κάτι κερδίζεται

Γίνομαι και μαμά και μπαμπάς, εξήγησε η ηθοποιός

Τζένιφερ Γκάρνερ για τη συνεπιμέλεια των παιδιών της με τον Μπεν Άφλεκ: Κάτι χάνεται και κάτι κερδίζεται
Τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη συνεπιμέλεια των τριών παιδιών της με τον πρώην σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ, ανέδειξε η Τζένιφερ Γκάρνερ.

Η σταρ του Χόλιγουντ αναφέρθηκε στην ανατροφή της 20χρονης Βάιολετ, του 17χρονου Φιν και του 13χρονου Σάμιουελ, 13, σε δύο διαφορετικά σπίτια, στη διαδικτυακή εκπομπή One Nightstand.

Η Γκάρνερ εξήγησε ότι όταν τα παιδιά βρίσκονται μαζί της, χρειάζεται «να γίνεται μαμά και μπαμπάς», προσθέτοντας πως υπάρχει και μια «απώλεια» που συνεπάγεται τη συνεπιμέλεια. Μιλώντας για το πώς βρίσκει ισορροπία ανάμεσα σε μια «συνειδητή ανατροφή» και στην «καλλιέργεια εκτίμησης», η 53χρονη ηθοποιός επισήμανε ότι αισθάνεται πως προσφέρει «λίγο και από τα δύο».

«Και νομίζω ότι και ο πατέρας των παιδιών μου κάνει το ίδιο. Ειδικά όταν τα παιδιά μεγαλώνουν σε δύο ξεχωριστά σπίτια, εγώ γίνομαι μαμά και μπαμπάς και εκείνος γίνεται μπαμπάς και μαμά», είπε αρχικά. «Κάπως δεν μπορείς να το αποφύγεις, σωστά; Γιατί δεν έχεις το προνόμιο και οι δύο πλευρές του γιν και του γιανγκ να βρίσκονται στο ίδιο σπίτι», πρόσθεσε.

«Υπάρχει κάτι που χάνεται σε αυτό, αλλά υπάρχει και κάτι που κερδίζεται», σημείωσε. Μέσα από τη συνεπιμέλεια η ίδια έχει μάθει πράγματα σχετικά με το μεγάλωμα των παιδιών της. «Απλώς μαθαίνεις. Με έχει βοηθήσει να αφήνω πράγματα και να μη δίνω τόση έμφαση στο πώς “μεγαλώνω” τα παιδιά».

Η Τζένιφερ Γκάρνερ και ο Μπεν Άφλεκ υπήρξαν παντρεμένοι από το 2005 έως το 2018. Τον περασμένο Ιανουάριο, η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο Marie Claire, μίλησε για το πόσο δύσκολος ήταν ο χωρισμός τους. «Πρέπει να είσαι έξυπνη σχετικά με το τι μπορείς και τι δεν μπορείς να διαχειριστείς, και εγώ δεν μπορούσα να διαχειριστώ ό,τι υπήρχε εκεί έξω», είχε μοιραστεί.

Η μεγαλύτερη δυσκολία είχε να κάνει με τη διάληση της οικογένειάς τους. «Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ήταν δύσκολο ήταν το ίδιο το γεγονός. Το πραγματικό δύσκολο ήταν η διάλυση μιας οικογένειας. Το να χάσεις μια αληθινή συνεργασία και φιλία ήταν το δύσκολο», είχε καταλήξε.
