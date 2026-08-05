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Ένοπλος συνελήφθη σε γήπεδο γκολφ του Τραμπ δύο ημέρες πριν από την επίσκεψή του
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Σύλληψη γκολφ Καλιφόρνια

Ένοπλος συνελήφθη σε γήπεδο γκολφ του Τραμπ δύο ημέρες πριν από την επίσκεψή του

Στην κατοχή του 38χρονου βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά, ενώ στο σπίτι του εντοπίστηκαν σημειώσεις με «ανησυχητικό» περιεχόμενο

Ένοπλος συνελήφθη σε γήπεδο γκολφ του Τραμπ δύο ημέρες πριν από την επίσκεψή του
Ένας ένοπλος άνδρας συνελήφθη σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια, δύο ημέρες πριν από την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στις εγκαταστάσεις. Ο 38χρονος φέρεται να φωτογράφιζε και να βιντεοσκοπούσε σημεία που σχετίζονταν με τα μέτρα ασφαλείας, ενώ οι έρευνες στο όχημα και την κατοικία του οδήγησαν στον εντοπισμό όπλων, πυρομαχικών και άλλων ευρημάτων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο γήπεδο γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ στο Ράντσος Πάλος Βέρδες, κοντά στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του σερίφη της κομητείας.

Ο άνδρας προκάλεσε υποψίες επειδή θεάθηκε να περιφέρεται στις εγκαταστάσεις, να τραβά φωτογραφίες και βίντεο και να παρακολουθεί δραστηριότητες που σχετίζονταν με τα μέτρα ασφαλείας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε το γήπεδο το βράδυ της Τρίτης, προκειμένου να παραστεί σε δείπνο που διοργάνωσε η Εθνική Επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τη συγκέντρωση χρημάτων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Τα όπλα και τα πυρομαχικά

Ο ύποπτος, τον οποίο οι Αρχές κατονόμασαν ως Τζανίν Τζον Τέιλ, είχε στην τσέπη του παντελονιού του έναν γεμιστήρα με 16 σφαίρες.

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο του 38χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα γεμάτο πιστόλι, καθώς και δεύτερο γεμιστήρα με πυρομαχικά.

Το οπλοστάσιο στο σπίτι του

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του άνδρα στη Ντάουνι, προάστιο του Λος Άντζελες, από τις υπηρεσίες του σερίφη και την αντιτρομοκρατική υπηρεσία του FBI.

Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα τουφέκι εφόδου, ακόμη ένα πιστόλι, αλεξίσφαιρο γιλέκο, γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας, δύο ασύρματοι και σημειωματάρια με περιεχόμενο που οι Αρχές χαρακτήρισαν «ανησυχητικό».

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Η εισαγγελία θα αποφασίσει για τις κατηγορίες

Οι ερευνητές διαβίβασαν τον φάκελο της υπόθεσης στην εισαγγελία του Λος Άντζελες, η οποία θα αποφασίσει εάν θα ασκηθεί δίωξη και ποιες κατηγορίες θα απαγγελθούν στον 38χρονο.

Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γίνει επανειλημμένα στόχος αποπειρών δολοφονίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024 και το διάστημα που ακολούθησε.

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