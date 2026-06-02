Η Ρόζαμουντ Πάικ έκανε παρατήρηση σε θεατή που έστελνε μηνύματα κατά τη διάρκεια παράστασής της, δείτε βίντεο
Η ηθοποιός έδειχνε αναστατωμένη στο τέλος της βραδιάς - «Το βλέπω, το αισθάνομαι και είναι πολύ δύσκολο», δήλωσε
Παρατήρηση έκανε η Ρόζαμουντ Πάικ σε θεατή, επειδή έστελνε μηνύματα κατά τη διάρκεια παράστασής της.
Η ηθοποιός, όπως φαίνεται σε βίντεο της Daily Mail, το Σάββατο 30 Μαΐου, αφού ολοκληρώθηκε το έργο «Inter Alia» στο θέατρο Wyndham’s του Λονδίνου, επέστρεψε στη σκηνή μετά τις υποκλίσεις με το υπόλοιπο καστ και δήλωσε αρχικά απευθυνόμενη στο κοινό: «Ήθελα απλώς να πω ότι για όποιον πηγαίνει στο θέατρο, αυτό που προσπαθούμε να σας δώσουμε είναι κάτι πολύ σημαντικό. Προσπαθώ να σας αφηγηθώ μια ιστορία και σας νιώθω, και ελπίζω να με νιώθετε κι εσείς».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Κάποιος έστελνε μηνύματα σε αυτό το σημείο», δείχνοντας συγκεκριμένο τμήμα της αίθουσας. «Ξέρεις ποιος είσαι και δεν πρόκειται να σε κατονομάσω. Ίσως ήταν πολύ σημαντικό, ίσως είστε γιατρός και σώζετε μια ζωή, και ελπίζω να συμβαίνει αυτό, αλλά τα βλέπουμε, τα αισθανόμαστε. Σας έχω. Νιώθω ότι πρέπει να σας κρατώ όλους, οπότε όταν το αισθάνομαι και το βλέπω, είναι δύσκολο», τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Ο κόσμος τότε ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ η Πάικ «έδειχνε πραγματικά αναστατωμένη» όσο μιλούσε.
Το έργο, το οποίο τιμήθηκε με βραβείο Olivier τον Απρίλιο, ακολουθεί την Τζέσικα Παρκς, δικαστή σε ανώτερο δικαστήριο, η οποία επιδιώκει να αμφισβητήσει την προσέγγιση του νομικού συστήματος στη σεξουαλική βία, ενώ ταυτόχρονα έρχεται αντιμέτωπη με την κατηγορία βιασμού που βαραίνει τον ίδιο της τον γιο. Το «Inter Alia» είναι γραμμένο από την Αυστραλή θεατρική συγγραφέα Σούζι Μίλερ, η οποία έχει υπογράψει και το μονοπρόσωπο έργο «Prima Facie» με πρωταγωνίστρια τη Τζόντι Κόμερ.
