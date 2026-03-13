Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Η Ρόζαμουντ Πάικ μίλησε για τη διάλυση του αρραβώνα της με τον σκηνοθέτη Τζο Ράιτ: Ήταν σαν μια μεγάλη αποτυχία
Σε κοιτούν με εκείνο το καλοπροαίρετο βλέμμα λύπησης, είναι καταστροφικό, εκμυστηρεύτηκε η ηθοποιός
Στην περίοδο που εκείνη και ο Τζο Ράιτ διέλυσαν τον αρραβώνα τους ανέτρεξε η Ρόζαμουντ Πάικ, δηλώνοντας πως την έκανε ταυτόχρονα να νιώθει αποτυχημένη και ελεύθερη.
Η 47χρονη ηθοποιός και ο 53χρονος σκηνοθέτης γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της κινηματογραφικής μεταφοράς του μυθιστορήματος της Τζέιν Όστεν «Περηφάνια και Προκατάληψη» το 2005. Τρία χρόνια αργότερα ωστόσο χώρισαν. Σε εμφάνισή της στο podcast «How to Fail», η ηθοποιός που έχει υπάρξει υποψήφια για Όσκαρ ανέφερε ότι η «αποτυχία να παντρευτεί» εκείνη την περίοδο είναι μία από τις προσωπικές της επιτυχίες.
Η Πάικ εξομολογήθηκε αρχικά ότι με τον Ράιτ είχαν «έναν μεγάλο έρωτα» μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της ταινίας. «Ήμασταν πολύ, πολύ ερωτευμένοι, ζήσαμε πολλές περιπέτειες, ήμασταν πολύ αυθόρμητοι και άγριοι, και μετά όλα κατέρρευσαν», είπε. «Όταν κάτι τέτοιο καταρρέει, όλοι σκέφτονται: “Θεέ μου, τι συνέβη; Θα είναι κάποια απιστία, πολυγαμία, σκάνδαλο με ναρκωτικά”. Δεν ξέρω καν τι φαντάζεται ο κόσμος, αλλά σίγουρα φαντάζεται το χειρότερο».
Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Και τότε σε κοιτούν με εκείνο το καλοπροαίρετο βλέμμα λύπησης παντού. Είναι καταστροφικό. Πραγματικά, καταστροφικό, αλλά όχι με κανέναν από τους τρόπους που φαντάζεται ο κόσμος».
Η Ρόζαμοντ Πάικ διευκρίνισε ότι οι λόγοι του χωρισμού τους ήταν «πολύ λιγότερο εντυπωσιακοί» από τις φήμες που κυκλοφορούσαν τότε. Παρόλα αυτά, παραδέχθηκε ότι η περίοδος μετά τον χωρισμό «ήταν πραγματικά φρικτή», επισημαίνοντας πως τα πρώτα Χριστούγεννα μετά το τέλος της σχέσης ήταν ιδιαίτερα δύσκολα.
«Ακόμη και το να επιστρέψεις στο σπίτι των γονιών σου μοιάζει λίγο σαν αποτυχία, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να ξεκινάς τη δική σου ζωή και να τους καλείς στο δικό σου σπίτι», είπε. «Οπότε όταν επιστρέφεις με την ουρά στα σκέλια, νιώθεις ότι απέτυχες — μια μεγάλη αποτυχία για έναν ενήλικα. Και επίσης αγαπάς κάποιον πολύ και εκείνος δεν σε αγαπά πια. Κι αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο».
Όταν η παρουσιάστρια Ελίζαμπεθ Ντέι τη ρώτησε για τις φήμες ότι ο χωρισμός τους συνέβη αφού είχαν ήδη σταλεί προσκλήσεις γάμου, η Πάικ απάντησε: «Αυτή είναι μια ιστορία που προέκυψε από εικασίες του Τύπου, φοβάμαι. Δεν είναι αλήθεια. Είχαμε ζητήσει από τους καλεσμένους να κρατήσουν την ημερομηνία, αλλά δεν είχαμε στείλει προσκλήσεις. Είχαμε σχεδιάσει έναν πολύ όμορφο γάμο στην Ιταλία».
Ωστόσο, όπως εξήγησε, μετά τον χωρισμό ένιωσε μια απροσδόκητη αίσθηση ελευθερίας. «Μετά από αυτό σκέφτεσαι: “Εντάξει, δεν πέτυχες αυτό που περίμενες”. Υπήρχε ένα πρότυπο: ήταν ένας άντρας οκτώ χρόνια μεγαλύτερός μου, επιτυχημένος, όμορφος, αστείος, εξαιρετικός. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει, λες: “Ωχ”. Αλλά μετά συνειδητοποιείς ότι είσαι ελεύθερη, γιατί υπάρχουν τόσοι διαφορετικοί τρόποι που μπορεί να μοιάζει η ζωή μιας γυναίκας».
Η Ρόζαμουντ Πάικ προχώρησε στην προσωπική της ζωή, κάνοντας σχέση με τον επιχειρηματία Ρόμπι Γιούνιακ. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2009 και έχει αποκτήσει δύο γιους. «Υπάρχουν τόσοι διαφορετικοί τρόποι που μπορεί να μοιάζει η αγάπη. Εγώ δεν είμαι παντρεμένη, αλλά έχω οικογένεια και είμαι με έναν άνθρωπο εδώ και δεκατέσσερα ή δεκαπέντε χρόνια, ευτυχισμένη χωρίς να είμαι παντρεμένη», εκμυστηρεύτηκε η ηθοποιός, αναφερόμενη στον επί χρόνια σύντροφό της και πατέρα των παιδιών της.
Φωτογραφία: Shutterstock
Rosamund Pike Makes Rare Comments About Ending Her Engagement to Director Joe Wright: Felt Like 'a Big Adult Failure' https://t.co/HzGa4Hj2Mv— People (@people) March 13, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα