Μιχάλης Κουινέλης: Όταν η κόρη μου μου πει ότι έχει αγόρι θα το συζητήσω με τον ψυχοθεραπευτή μου για να δω πώς θα αντιδράσω
Ο frontman των Stavento απάντησε με χιούμορ για την προσωπική ζωή της Ανατολής στο μέλλον

Με τον ψυχοθεραπευτή του θα συζητήσει ο Μιχάλης Κουινέλης για να δει πώς θα αντιδράσει όταν η κόρη του του πει πως έχει αγόρι.

Ο frontman των Stavento, ο οποίος απέκτησε την Ανατολή το 2018 με την Ήβη Αδάμου, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 27 Μαΐου απάντησε με χιούμορ για την προσωπική ζωή του παιδιού του, καθώς δεν είναι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο τη δεδομένη στιγμή.

Ο Μιχάλης Κουινέλης είπε χαρακτηριστικά: «Όταν έρθει εκείνη η στιγμή που θα μου πει η κόρη μου ότι έχει αγόρι και θα βγει μαζί του, θα είναι μια άλλη συζήτηση που θα κάνω με τον ψυχοθεραπευτή μου, οπότε θα μου πει πώς θα αντιδράσω εκεί».

Δείτε το βίντεο



Δίπλα του βρισκόταν η Ήβη Αδάμου, η οποία έκανε επίσης δηλώσεις στην εκπομπή για την κόρη τους, σημειώνοντας πως ζηλεύει όταν βλέπει τους γονείς της πιο τρυφερούς μεταξύ τους: «Ζηλεύει ότι εμείς είμαστε λίγο πιο... δεν το δέχεται. Μου λέει "τι κάνεις εκεί;". Την ενοχλεί», ανέφερε η τραγουδίστρια.

