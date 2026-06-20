Λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπέδων - Από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον κ. Τουρνά με τους διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και ανώτατα στελέχη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τεθούν στο επίκεντρο οι καθαρισμοί των οικοπέδων αλλά και οι έλεγχοι που θα ακολουθήσουν