Πανελλαδικές 2026: Στη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία εξετάζονται οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων

Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει στους υποψηφίους ότι σήμερα η προσέλευσή τους στα εξεταστικά κέντρα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 09.30 καθώς η εξέταση ξεκινά στις 10.00 και έχει διάρκεια 3 ώρες και 30 λεπτά