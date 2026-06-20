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Πανελλαδικές 2026: Στη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία εξετάζονται οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων
Πανελλαδικές 2026: Στη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία εξετάζονται οι υποψήφιοι των Ειδικών Μαθημάτων
Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει στους υποψηφίους ότι σήμερα η προσέλευσή τους στα εξεταστικά κέντρα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 09.30 καθώς η εξέταση ξεκινά στις 10.00 και έχει διάρκεια 3 ώρες και 30 λεπτά
Με το μάθημα της Μουσικής Αντίληψης, Θεωρίας και Αρμονίας συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ειδικά Μαθήματα.
Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων οδεύουν σύντομα προς την ολοκλήρωσή τους και αφορούν χιλιάδες υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που στοχεύουν σε τμήματα όπως οι Αρχιτεκτονικές Σχολές, οι σχολές Ξένων Γλωσσών, τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και άλλες πανεπιστημιακές κατευθύνσεις με ειδικές απαιτήσεις εισαγωγής.
Σημερινή δοκιμασία είναι η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, ενώ οι υποψήφιοι θα εξεταστούν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία.
Σημειώνεται, ότι οι εξετάσεις στα Μουσικά μαθήματα αφορούν στην εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών των ΑΕΙ της χώρας, δηλαδή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Το πρόγραμμα των επόμενων Ειδικών Μαθημάτων θα συνεχιστεί την Τρίτη 23 Ιουνίου: με την εξέταση στα Γαλλικά, την Τετάρτη 24 Ιουνίου στα Ιταλικά. Οι Πανελλαδικές ολοκληρώνονται την Πέμπτη 25 Ιουνίου με την εξέταση στο μάθημα των Ισπανικών.
Αντίστοιχα, η διάρκεια εξέτασης στο μάθημα της Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας στις 22/6 θα διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο.
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών εντός των εξεταστικών αιθουσών.
Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων οδεύουν σύντομα προς την ολοκλήρωσή τους και αφορούν χιλιάδες υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που στοχεύουν σε τμήματα όπως οι Αρχιτεκτονικές Σχολές, οι σχολές Ξένων Γλωσσών, τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και άλλες πανεπιστημιακές κατευθύνσεις με ειδικές απαιτήσεις εισαγωγής.
Σημερινή δοκιμασία είναι η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, ενώ οι υποψήφιοι θα εξεταστούν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία.
Σημειώνεται, ότι οι εξετάσεις στα Μουσικά μαθήματα αφορούν στην εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών των ΑΕΙ της χώρας, δηλαδή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Το πρόγραμμα των επόμενων Ειδικών Μαθημάτων θα συνεχιστεί την Τρίτη 23 Ιουνίου: με την εξέταση στα Γαλλικά, την Τετάρτη 24 Ιουνίου στα Ιταλικά. Οι Πανελλαδικές ολοκληρώνονται την Πέμπτη 25 Ιουνίου με την εξέταση στο μάθημα των Ισπανικών.
Οδηγίες του υπουργείου ΠαιδείαςΤο υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει στους υποψηφίους ότι σήμερα η προσέλευσή τους στα εξεταστικά κέντρα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 09.30 καθώς η εξέταση ξεκινά στις 10.00 και έχει διάρκεια 3 ώρες και 30 λεπτά.
Αντίστοιχα, η διάρκεια εξέτασης στο μάθημα της Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας στις 22/6 θα διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο.
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών εντός των εξεταστικών αιθουσών.
Παράλληλα οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑΤην ίδια ώρα συνεχίζονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ). Η διαδικασία, η οποία ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου, θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουνίου και περιλαμβάνει την αξιολόγηση των υποψηφίων σε συγκεκριμένα αγωνίσματα, τα αποτελέσματα των οποίων συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση των τελικών μορίων εισαγωγής.
Αναμονή για τις βαθμολογίεςΚαθώς οι Πανελλαδικές Εξετάσεις εισέρχονται στην τελική τους φάση, η προσοχή χιλιάδων υποψηφίων στρέφεται πλέον στη συνέχεια, στην ανακοίνωση των βαθμολογικών τους επιδόσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Μαϊου, σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.
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