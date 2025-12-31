Ήβη Αδάμου για Μιχάλη Κουινέλη: Με τον τρόπο του είναι σαν να μου κάνει κάθε μέρα πρόταση γάμου
Ήβη Αδάμου για Μιχάλη Κουινέλη: Με τον τρόπο του είναι σαν να μου κάνει κάθε μέρα πρόταση γάμου
Είναι ο άνθρωπός μου και ο μέντοράς μου, σχολίασε η τραγουδίστρια
Στον σύντροφο και πατέρα του παιδιού της, Μιχάλη Κουινέλη αναφέρθηκε η Ήβη Αδάμου και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι δεν έχουν παντρευτεί, σχολιάζοντας ότι με διάφορες κινήσεις που κάνει ο ράπερ, είναι σαν να της κάνει καθημερινά πρόταση γάμου.
Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, η τραγουδίστρια μίλησε στο «Πρωινό» για τη σχέση με τον σύντροφό της και το ενδεχόμενο γάμου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αισθάνεται καμία πίεση ως προς το πότε θα γίνει το επόμενο βήμα. Όπως εξήγησε, η καθημερινότητά τους είναι ήδη γεμάτη από πράξεις που για εκείνη έχουν τη σημασία μιας συνεχούς επιβεβαίωσης αγάπης: «Δεν είναι πως το έχουμε ξεχάσει, αλλά δεν θεωρούμε πως πρέπει να γίνει άμεσα. Με τον τρόπο που συμπεριφέρεται στην καθημερινότητα και τη ζωή μας, είναι σαν να μου κάνει κάθε μέρα πρόταση γάμου. Το μυστήριο έχει τη σημασία του, αλλά δεν μας αγχώνει».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να μεγαλώσει η οικογένειά τους στο μέλλον, δηλώνοντας θετική στην απόκτηση ενός ακόμη παιδιού: «Σίγουρα θα ήθελα άλλο ένα παιδάκι κάποια στιγμή. Θα δείξει».
Δείτε το βίντεο
Η Ήβη Αδάμου μίλησε πιο αναλυτικά για τη μακροχρόνια σχέση με τον ράπερ, που μετρά περίπου 15 χρόνια, περιγράφοντας τι είναι αυτό που, όπως είπε, κρατά ζωντανή τη σύνδεσή τους μέχρι σήμερα: «Η σχέση μας ξεκίνησε από πολύ μεγάλο έρωτα και η σπίθα υπάρχει ακόμη. Αυτό προφανώς θέλει δύο για να γίνει. Πρέπει να νοιάζεσαι τον άλλον, να τον ακούς, να θες να τον δεις, να σου λείπει, να σου κάνει την καθημερινότητα καλύτερη. Όταν αυτό γίνεται αμοιβαία, είναι μία έκρηξη στο σύμπαν. Μέχρι σήμερα είναι ο άνθρωπός μου, ο μέντοράς μου, αλλά πάνω απ’ όλα είναι ο σύντροφος ζωής μου».
Δείτε το βίντεο
