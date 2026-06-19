Νυφούδης: Δεν θέλουμε βουλευτές στην ΕΛΑΣ, όποιος το επιθυμεί παραιτείται και γράφεται ως εθελοντής

«Θα καταθέσουν το βιογραφικό τους και οι επιτροπές ψηφοδελτίου θα αποφασίσουν αν θα είναι υποψήφιοι βουλευτές ή όχι» είπε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος