Νυφούδης: Δεν θέλουμε βουλευτές στην ΕΛΑΣ, όποιος το επιθυμεί παραιτείται και γράφεται ως εθελοντής
Νυφούδης: Δεν θέλουμε βουλευτές στην ΕΛΑΣ, όποιος το επιθυμεί παραιτείται και γράφεται ως εθελοντής
«Θα καταθέσουν το βιογραφικό τους και οι επιτροπές ψηφοδελτίου θα αποφασίσουν αν θα είναι υποψήφιοι βουλευτές ή όχι» είπε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος
«Εμείς, δεν θέλουμε βουλευτές, γιατί δεν θέλουμε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να έχει φωνή σε αυτή τη Βουλή, ειδικά όταν ο πρόεδρός μας, ο Αλέξης Τσίπρας, παρέδωσε την έδρα του», δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Νίκος Νυφούδης, μιλώντας στον Status FM 107.7.
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ένταξης στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ ή άλλους πολιτικούς χώρους, ο κ. Νυφούδης ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις. «Δεν υπάρχει διαφορετικός κανόνας για βουλευτές, προέδρους κομμάτων ή απλούς πολίτες».
Όπως εξήγησε, όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία εγγραφής και αξιολόγησης από τα κομματικά όργανα.
Ο Νίκος Νυφούδης είπε συγκεκριμένα πως για όλους η διαδικασία ένταξης στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είναι ίδια, ωστόσο αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τον διαχώρισε από τους βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ: Δεν νομίζω ότι ο Σωκράτης Φάμελλος επιθυμεί να αφήσει το κόμμα του και να εγγραφεί μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, γιατί είναι πρόεδρος του κόμματος και αγωνίζεται για αυτό...
«Η κυρία Αχτσιόγλου, εφόσον παραιτήθηκε και παρέδωσε και την έδρα της, μπορεί να μπει στο myelas.gr και να συμμετάσχει ως εθελοντής», είπε χαρακτηριστικά... Όποιος επιθυμεί, μπαίνει myelas.gr έχουμε ξεπεράσει 50.000 συμμετοχές, καταθέτει και το βιογραφικό του και θα καταθέσει και την υποψηφιότητά του και οι επιτροπές ψηφοδελτίου θα αποφασίσουν αν θα είναι υποψήφιοι ή όχι», τόνισε μεταξύ άλλων.
Ακούστε τη συνέντευξή του
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ένταξης στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ ή άλλους πολιτικούς χώρους, ο κ. Νυφούδης ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις. «Δεν υπάρχει διαφορετικός κανόνας για βουλευτές, προέδρους κομμάτων ή απλούς πολίτες».
Όπως εξήγησε, όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία εγγραφής και αξιολόγησης από τα κομματικά όργανα.
Ο Νίκος Νυφούδης είπε συγκεκριμένα πως για όλους η διαδικασία ένταξης στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είναι ίδια, ωστόσο αναφερόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τον διαχώρισε από τους βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ: Δεν νομίζω ότι ο Σωκράτης Φάμελλος επιθυμεί να αφήσει το κόμμα του και να εγγραφεί μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, γιατί είναι πρόεδρος του κόμματος και αγωνίζεται για αυτό...
«Η κυρία Αχτσιόγλου, εφόσον παραιτήθηκε και παρέδωσε και την έδρα της, μπορεί να μπει στο myelas.gr και να συμμετάσχει ως εθελοντής», είπε χαρακτηριστικά... Όποιος επιθυμεί, μπαίνει myelas.gr έχουμε ξεπεράσει 50.000 συμμετοχές, καταθέτει και το βιογραφικό του και θα καταθέσει και την υποψηφιότητά του και οι επιτροπές ψηφοδελτίου θα αποφασίσουν αν θα είναι υποψήφιοι ή όχι», τόνισε μεταξύ άλλων.
Ακούστε τη συνέντευξή του
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