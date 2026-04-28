Ντράπηκε ο Μιχάλης Κουινέλης με τα τρυφερά λόγια της Ήβης Αδάμου: Είσαι ο καλύτερος, ένας ευλογημένος άνθρωπος
Η τραγουδίστρια «εισέβαλε» κατά τη διάρκεια συνέντευξής του επειδή τον είδε αγχωμένο και προχώρησε σε μία εξομολόγηση για εκείνον
Ντροπή αισθάνθηκε ο Μιχάλης Κουινέλης με τα τρυφερά λόγια της Ήβης Αδάμου, η οποία δήλωσε πως ο σύντροφός της είναι ο καλύτερος και πως πρόκειται για έναν ευλογημένο άνθρωπο.
Την ώρα που ο frontman των Stavento μιλούσε στην εκπομπή «Happy Day», η σύντροφός του «εισέβαλε» στο πλάνο και επειδή ένιωσε πως εκείνος ήταν αγχωμένος, του είπε: «Είμαι εγώ εδώ. Τι αγχώνεσαι; Είσαι ο καλύτερος. Είσαι ευλογημένος άνθρωπος, φωτισμένος. Και σου εύχομαι πάντα να μείνει έτσι αυτό».
«Με κάνεις και ντρέπομαι», της απάντησε ο Μιχάλης Κουϊνέλης και πρόσθεσε: «Ντρέπομαι όταν μου τα λέει αυτά».
«Τώρα τον έκανα πιο κόκκινο», ανέφερε με χιούμορ η Ήβη Αδάμου τότε.
Ο Μιχάλης Κουινέλης στη συνέντευξή του ανέφερε πως η σύντροφός του παλιότερα ήταν η πρώτη που άκουγε τα τραγούδια του, αλλά πλέον είναι η κόρη του: «Παλιά τα τραγούδια μου τα άκουγε πρώτη η Ήβη. Τώρα είναι η κόρη μου πιο μπροστά, δηλαδή όταν πηγαίνω και την παίρνω από το σχολείο και τα ακούει αναγκαστικά, καταλαβαίνω και τι γίνεται περίπου. Το πρώτο vibe, δηλαδή, το παίρνω από την κόρη μου».
Μιλώντας για την κόρη του, ρωτήθηκε εάν της έχουν εξηγήσει πως οι γονείς της είναι διάστημοι και απάντησε: «Τώρα αυτό με το "διάσημοι" εγώ δεν το νιώθω. Δεν νιώθω έτσι για να το πω αυτό στην κόρη μου. Απλά προσπαθούμε να της εξηγήσουμε ότι αυτή είναι η δουλειά μας και ότι προσπαθούμε να το κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Εγώ επειδή τον περισσότερο καιρό μου είμαι στην Αλεξανδρούπολη, κάνω αυτά που κάνει ένας πατέρας σε μία επαρχιακή πόλη. Δεν το έχω πάρει χαμπάρι υπό αυτή τη συνθήκη».
Κλείνοντας, ο Μιχάλης Κουινέλης δήλωσε πως πέρα από τα τραγούδια του, αφιερώνει όλη του τη ζωή στην οικογένειά του: «Αφιερώνω τα πάντα και όλα στην οικογένειά μου και όχι μόνο τα τραγούδια. Δεν είναι μόνο τραγούδια η ζωή. Τη ζωή μου τους αφιερώνω, γι’ αυτό είναι το πιο σημαντικό», επισήμανε.
