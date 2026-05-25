Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού για πρώτη φορά ως ζευγάρι και στη θεατρική σκηνή, δείτε φωτογραφίες

Για πρώτη φορά ως ζευγάρι και στη θεατρική σκηνή, οενώνουν τις δυνάμεις τους στο ολοκαίνουργιο μουσικοθεατρικό υπερθέαμα «ΤΟΥ ΑΓΟΡΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ», το νέο μιούζικαλ των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις διαχρονικές επιτυχίες του σπουδαίου Μίμη Πλέσσα. Οι δύο ηθοποιοί μας μιλούν για τους ρόλους τους, το έργο, αλλά και τα αγαπημένα τους τραγούδια που θα ακούσουμε στην παράσταση.Από την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Θέατρο Άλσος ΔΕΗ μεταμορφώνεται σε ένα νοσταλγικό ελληνικό νησί της δεκαετίας του 1960, γεμάτο έρωτες, παρεξηγήσεις, χιούμορ και αγαπημένες μελωδίες που έχουν χαραχτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη. Με ατμόσφαιρα παλιάς ελληνικής ταινίας, λαϊκή ψυχή και αυθεντική συγκίνηση, η παράσταση υπόσχεται να γίνει η απόλυτη καλοκαιρινή έξοδος του καλοκαιριού.Οι αποκλειστικές φωτογραφίες του ζευγαριού από τις πρόβες αποτυπώνουν τη χημεία τους πάνω στη σκηνή, αλλά και τη χαρούμενη διάθεση ενός θιάσου που ετοιμάζεται να ταξιδέψει το κοινό σε μια εποχή πιο αθώα, πιο ρομαντική και γεμάτη μουσική.Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης υποδύεται τον Κωσταντή Σαλαμπούρδα, τον αυτοαποκαλούμενο γόη του νησιού, έναν χαρακτήρα αφελή, αυθόρμητο και γοητευτικά επιπόλαιο. Όπως εξηγεί ο ίδιος, «αυτή η παράσταση είναι στα χνάρια των παλιών καλών ελληνικών ταινιών. Έχει όλη αυτή την αθωότητα και ταυτόχρονα όμορφο χιούμορ που βγαίνει από τις καταστάσεις των κατοίκων αυτού του νησιού».Στον αντίποδα, η Κατερίνα Γερονικολού ενσαρκώνει την Ελένη, μια γλυκιά κοπέλα που μεγαλώνει στο μικρό ψαρονήσι μαζί με την οικογένειά της, που ονειρεύεται τον μεγάλο έρωτα με τον Κωσταντή. Όμως, η άφιξη μιας κοσμοπολίτισσας Ελληνοαμερικάνας θα φέρει ανατροπές, ερωτικά μπερδέματα και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, μέσα από τις οποίες ξεδιπλώνεται μια τρυφερή ιστορία αγάπης.Η ίδια περιγράφει την παράσταση ως «μια λαϊκή ζωγραφιά», γεμάτη τραγούδια που «είναι αποτυπωμένα στο DNA των Ελλήνων», ενώ πιστεύει πως το κοινό «θα δυσκολευτεί να κάτσει ήσυχα στη θέση του και θα ξεσηκωθεί από τα τραγούδια και τα αστεία στιγμιότυπα του έργου».Και οι δύο πρωταγωνιστές μιλούν με ενθουσιασμό για τη μουσική παρακαταθήκη του Μίμης Πλέσσας. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ξεχωρίζει το εμβληματικό «Άγαλμα», «που όλοι κάποια στιγμή έχουμε σιγοτραγουδήσει στη ζωή μας», ενώ η Κατερίνα Γερονικολού δηλώνει αδυναμία να επιλέξει μόνο ένα αγαπημένο τραγούδι, αναφέροντας μεταξύ άλλων το «Μια με θέλεις μια με διώχνεις», το «Έχω στενάχωρη καρδιά» και το «Άναψε καινούριο μου φεγγάρι».Με φόντο το καλοκαιρινό Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, το «ΤΟΥ ΑΓΟΡΙΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ» έρχεται να ενώσει τη νοσταλγία με το γέλιο, τον έρωτα με τη μουσική και δύο αγαπημένους πρωταγωνιστές σε μια παράσταση που θα μπει στην καρδιά των θεατών.