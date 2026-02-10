Κατερίνα Γερονικολού: Έχω μεγαλώσει κι εγώ με το παιδί του Γιάννη Τσιμιτσέλη, είμαστε οκτώ χρόνια όλοι μαζί
Αποδεχόμαστε τους γονείς και τους φίλους του άλλου, πόσο μάλλον το παιδί του, σχολίασε η ηθοποιός
Στη στενή σχέση που διατηρεί με την κόρη του Γιάννη Τσιμιτσέλη, αναφέρθηκε η Κατερίνα Γερονικολού, τονίζοντας ότι στα οκτώ χρόνια που τη γνωρίζει, έχει μεγαλώσει και εκείνη μαζί της.
Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» εξηγώντας πως δεν ήταν δύσκολο να αναπτυχθεί η επαφή που έχει τόσο με την κόρη του συντρόφου της, όσο και για τη σχέση που έχουν δημιουργήσει οι τρεις τους.
Η Κατερίνα Γερονικολού σχολίασε ότι ενδέχεται να παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας του ίδιου του παιδιού, ενώ στη δική της περίπτωση περιέγραψε μια σχέση που χτίστηκε σε βάθος χρόνου, αφού η κοινή πορεία οκτώ ετών δημιούργησε ένα πλαίσιο οικειότητας. Όπως είπε: «Όταν η σχέση είναι μακροχρόνια, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Δηλαδή δεν ξέρω αν κατά πόσο ενδείκνυται σε σχέσεις πολύ μικρής διάρκειας να γνωρίζει κάποιος το παιδί του συντρόφου του. Αλλά δεν ξέρω αν παίζει ρόλο και το συγκεκριμένο παιδί που είναι φανταστικό, υπέροχο, αλλά γενικά έχω κι εγώ μεγαλώσει με το παιδί του Γιάννη. Θέλω να πω είμαστε οχτώ χρόνια όλοι μαζί. Οπότε είναι εύκολο, όσο το κάνουμε εύκολο. Και δεν είναι τόσο δύσκολο όταν αγαπάς τον άλλον. Δηλαδή αποδεχόμαστε τους γονείς του άλλου, αποδεχόμαστε τους φίλους του άλλου. Δηλαδή πόσο μάλλον το παιδί του άλλου.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός πρόσθεσε ότι δεν γίνεται να μην αποδεχτεί κανείς τη ζωή του συντρόφου του με ό,τι περιλαμβάνει αυτή πριν από τη σχέση: «Δηλαδή είναι σαν να σε αγαπήσει κάποιος, αλλά να μην του αρέσει η δουλειά σου. Σαν να σε αγαπήσει κάποιος, αλλά να μην του αρέσει κάτι άλλο. Δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει ένα πακέτο της ζωής του, το επάγγελμά του, την οικογένειά του, τους φίλους του. Είτε το αποδέχεσαι είτε όχι. Και γενικά εγώ δεν πολυπιστεύω ότι οι άνθρωποι αλλάζουν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι μπορούν να αλλάξουν κάποιες συμπεριφορές, αλλά να αλλάξουν, δεν νομίζω».
Τον Νοέμβριο του 2013, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απέκτησε με την τότε σύζυγό του, Βάσω Λασκαράκη την κόρη τους, Εύα. Το πρώην
ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο το ίδιο έτος και το 2017 ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους.
Δείτε το βίντεο
