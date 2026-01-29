Γερονικολού για Τσιμιτσέλη: Η περίοδος που διανύουμε τώρα, μου αρέσει πιο πολύ από τη φάση των πρώτων ετών
Κάθε μέρα επιλέγουμε ένας τον άλλον, δεν είμαστε μαζί επειδή το συνηθίσαμε, σχολίασε η ηθοποιός
Την καλύτερη φάση στη σχέση τους δήλωσε η Κατερίνα Γερονικολού ότι διανύει με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, συγκρίνοντας το παρόν με τα πρώτα χρόνια που έγιναν ζευγάρι.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Hello» και σε ερώτηση για το εάν αλλάζει μορφές ο έρωτας, εξήγησε ότι αν και είναι οκτώ χρόνια σε σχέση με τον ηθοποιό, στην παρούσα φάση βιώνει την πιο ωραία περίοδο της κοινής τους πορείας. Συγκεκριμένα, εξήγησε: «Δεν ξέρω πως είναι μία σχέση στην εικοσαετία, δεν έχω φτάσει ποτέ εκεί, αλλά νομίζω ότι αλλάζει, και ειδικά τα πρώτα χρόνια. Γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα. Η περίοδος που διανύουμε τώρα μου αρέσει ίσως πιο πολύ από τη φάση των πρώτων ετών».
Όσο για τη βάση της σχέσης τους, η Κατερίνα Γερονικολού τόνισε ότι καθημερινά ο ένας επιλέγει τον άλλον και πρόσθεσε ότι ο δεσμός τους δεν βασίζεται στη συνήθεια: «Κάθε μέρα επιλέγουμε ένας τον άλλον. Δεν είμαστε μαζί επειδή το συνηθίσαμε. Η βάση είναι ότι κάθε μέρα είμαστε μαζί, επειδή θέλουμε και σήμερα να είμαστε μαζί. Αυτό μου προκαλεί μία πολύ ωραία ελευθερία και μία καθαρότητα στην ανάγνωση των συναισθημάτων μου. Είναι επιλογή, δεν είναι παγιωμένη κατάσταση».
