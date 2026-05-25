Η Πάτι Μπόιντ είπε ότι κανένας από τους δημιουργούς των ταινιών για τους Beatles δεν την προσέγγισε: Θα μπορούσα να τους είχα πει σπουδαίες ιστορίες
Η πρώην σύζυγος του κιθαρίστα του συγκροτήματος Τζορτζ Χάρισον ανέφερε πως παρά το γεγονός ότι επέλεξαν ηθοποιό για να την υποδυθεί, κανείς δεν επικοινώνησε μαζί της
Κανένας απός τους δημιουργούς ή τους συμμετέχοντες στις επερχόμενες βιογραφικές ταινίες για τους Beatles δεν έχει προσεγγίσει την Πάτι Μπόιντ, παρά το γεγονός ότι επέλεξαν ηθοποιό για να την υποδυθεί.
Η σειρά τεσσάρων ταινιών του Σαμ Μέντες για τους Fab Four έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει ταυτόχρονα τον Απρίλιο του 2028. Με πρωταγωνιστές τους Πολ Μέσκαλ ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Χάρις Ντίκισον ως Τζον Λένον, Τζόζεφ Κουίν ως Τζορτζ Χάρισον και Μπάρι Κίογκαν ως Ringo Starr, κάθε ταινία θα αφηγείται την ιστορία του συγκροτήματος από την οπτική γωνία ενός διαφορετικού μέλους.
Η Μπόιντ γνώρισε για πρώτη φορά τον Χάρισον στα γυρίσματα της ταινίας A Hard Day’s Night του 1964, παντρεύτηκε τελικά τον κιθαρίστα το 1966 και τον χώρισε το 1977. Την περασμένη εβδομάδα συμμετείχε στο εναρκτήριο επεισόδιο του Miss O’Dell: Abbey Road To Tulsa Time, νέου podcast με παρουσιαστή τον Κρις Ο' Ντελ.
Η Έιμι Λου Γουντ είναι η ηθοποιός που επιλέχθηκε να την υποδυθεί στις ταινίες για τους Beatles. Όταν ρωτήθηκε για το φιλόδοξο πρότζεκτ των Beatles, η Πάτι Μπόιντ είπε ότι κανείς δεν έχει επικοινωνήσει μαζί της. «Τώρα», τόνισε, «μπορεί να κάνω εντελώς λάθος, αλλά θα πίστευα ότι θα ήταν ευγενικό να μου το αναφέρουν ή να με ενημερώσουν ότι έχουν βρει κάποια που θα με υποδυθεί».
«Δεν νομίζεις ότι θα έπρεπε να ενημέρωναν; Λοιπόν, δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου κανείς. Θα μπορούσα να τους είχα πει πραγματικά σπουδαίες ιστορίες. Αλλά δεν νομίζω ότι θέλουν να μάθουν. Νομίζω ότι θέλουν να δημιουργήσουν κάτι εντελώς διαφορετικό, σαν μια διαφορετική ιστορία», υπογράμμισε.
Η Αγγλίδα πρώην μοντέλο και φωτογράφος πρόσθεσε ότι οι επερχόμενες βιογραφικές ταινίες φαίνεται να μην έχουν «καμία σχέση με την αλήθεια και καμία σχέση με αυτό που πραγματικά συνέβη, επειδή δεν θέλουν να μιλήσουν σε κανέναν που ήταν εκεί».
