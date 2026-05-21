Beatles: Το φλάουτο από το «The Fool On The Hill» βγαίνει σε δημοπρασία

Σε δημοπρασία πρόκειται να βγει το φλάουτο που χρησιμοποιήθηκε στην ηχογράφηση του γνωστού τραγουδιού των Beatles , «The Fool On The Hill».

Ο Έλορι υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος μουσικός, με συμμετοχές σε ηχογραφήσεις κλασικής και ποπ μουσικής, αλλά και σε μουσικά soundtrack ταινιών όπως του Τζέιμς Μποντ, του «Pink Panther» και του μιούζικαλ «Oliver!». Ο γιος του, Μπράιαν Έλορι, ανέφερε στο BBC ότι ελπίζει το όργανο να αποκτηθεί από κάποιον που θα συνεχίσει να δημιουργεί μουσική και θα εκτιμήσει την ιστορία του.

Το μουσικό όργανο που χρησιμοποιήθηκε στην εμβληματική ηχογράφηση του συγκροτήματος αναμένεται να δημοπρατηθεί με εκτιμώμενη τιμή έως 20.000 λίρες. Το όργανο ανήκε στον Βρετανό φλαουτίστα Τζακ Έλορι μέχρι τον θάνατό του το 2009 και θα δημοπρατηθεί από τον οίκο Gardiner Houlgate στο Κόρσαμ της Αγγλίας, στις 12 Ιουνίου, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι η τιμή του μπορεί να φτάσει έως και 20.000 λίρες.Το 1967, ο παραγωγός των Beatles, Τζορτζ Μάρτιν, είχε ζητήσει από τον Τζακ Έλορι να συμμετάσχει στην ηχογράφηση του «The Fool on the Hill» για το «Magical Mystery Tour», το οποίο έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts, ενώ το φλάουτο χρησιμοποιήθηκε και σε διαφημίσεις της εποχής.Ο οίκος δημοπρασιών υπογραμμίζει πως η καριέρα του Έλορι καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της μουσικής σκηνής του 20ού αιώνα, με συνεργασίες σε κορυφαίες ορχήστρες και συμμετοχές σε εμβληματικές ηχογραφήσεις της ποπ κουλτούρας.: AP