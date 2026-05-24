Four Seasons Hotel Mumbai: Fine living στη γη των μαχαραγιάδων

Οι 35 όροφοι χτίστηκαν στον χρόνο-ρεκόρ των 18 μηνών

Το «AER» είναι ένα από τα ελάχιστα υπαίθρια rooftops σε ουρανοξύστη στη Βομβάη

Στο δάπεδο του «AER» ο Φίλιπ Ποντ συνδύασε ρίγες από μαύρο και λευκό μάρμαρο

Στο Gimlet Garden του «AER» τα κοκτέιλ είναι εμπνευσμένα από βότανα και αρωματικά φυτά

Η θέα από τα παράθυρα πλήρους ύψους καθορίζει τη μίνιμαλ αισθητική στα δωμάτια

Στο lounge του «Modernist»

Το εστιατόριο του πριβέ κλαμπ «Modernist»

Το νέο ballroom έχει έκταση 930 τ.μ., ύψος 6 μ. χωρίς κολόνες υποστήριξης και έναν πάγκο για live μαγειρική

Το εστιατόριο «Opus» είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα

Η σπεσιαλιτέ του πρωινού: Savoy Waffle Benedict με αλμυρή βάφλα, φρέσκο σπανάκι, αυγά ποσέ, λιαστές ντομάτες και σάλτσα hollandaise

Κάθε θεραπεία στο σπα ξεκινάει με μασάζ ποδιών Kάρνα, μια αρχαία ινδική τεχνική που ξεμπλοκάρει το νευρικό σύστημα

Η Βιομηχανική Επανάσταση της Ινδίας ξεκίνησε στα μέσα του 19ου αιώνα με τα πρώτα μεγάλα υφαντουργεία βαμβακιού γύρω από το λιμάνι της Βομβάης. Η νέα τάξη των βιομηχάνων έχτισε για τη διαμονή της επαύλεις στον γειτονικό λόφο Κουμπάλα. Εναν αιώνα μετά, η υφαντουργία παρήκμασε, οι μονάδες παραγωγής έκλεισαν, όμως η τιμή της γης ανέβαινε διαρκώς.Για να αξιοποιηθούν τα ακίνητα, οι βίλες αρ ντεκό έγιναν ουρανοξύστες πολυτελών διαμερισμάτων με πιο εντυπωσιακό τον 27όροφο πύργο του ζάμπλουτου Μουκές Αμπάνι, την πιο ακριβή ιδιωτική κατοικία στον κόσμο. Σήμερα η κεντρική οδός της συνοικίας Κουμπάλα είναι γνωστή ως Billionaires’ Row και αποτελεί τον τρίτο ακριβότερο δρόμο μετά τη Fifth Avenue στη Νέα Υόρκη και την Avenue Montaigne στο Παρίσι.Ενας από τους πρώτους ουρανοξύστες που υψώθηκαν και σηματοδότησαν την ανάπτυξη της περιοχής προς τα πάνω είναι το «Four Seasons Hotel Mumbai» των 35 ορόφων, ακολουθούμενο από το «Four Seasons Private Residences» των 55 ορόφων.Ο διασημότερος όροφος είναι ο τελευταίος του ξενοδοχείου γιατί σε αυτόν βρίσκεται το «AER Rooftop Lounge», το πιο ατμοσφαιρικό μπαρ του κόσμου σύμφωνα με τα βραβεία «Times Food & Nightlife» του 2024. Εκεί, στα 140 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, έχει στηθεί ένας Ναυτικός Ομιλος με θέα στο ηλιοβασίλεμα της Αραβικής Θάλασσας, την παραλιακή λεωφόρο Marine Drive και τον αστικό ορίζοντα της Βομβάης.Ο χώρος σχεδιάστηκε από τον Φίλιπ Ποντ, τον Αμερικανό interior designer των μεγάλων ξενοδοχειακών projects, ο οποίος διαίρεσε την ταράτσα σε δύο διαφορετικές εμπειρίες. Η πρώτη, με θέα προς την Αραβική Θάλασσα, ονομάζεται Yacht Club και λειτουργεί ως η κύρια σκηνή του χώρου: μια μεγάλη ανοιχτή βεράντα με τα κοκτέιλ, τη μουσική και την πασαρέλα της γειτονιάς.Η δεύτερη είναι το Gimlet Garden, ένα μικρότερο τμήμα προς την πλευρά της πόλης για ποτό και μοντέρνα ινδική κουζίνα. Το δάπεδο από μαύρο και λευκό μάρμαρο σχηματίζει ρίγες που θυμίζουν το κατάστρωμα ενός σκάφους, ενώ καμάρες από μεταλλικό πλέγμα και καθρέφτες δημιουργούν μια αίσθηση βάθους που ενισχύει την πανοραμική θέα.Με στόχο την προστασία από τους μουσώνες εγκαταστάθηκε ένα σύστημα ανοιγόμενης στέγης ώστε το rooftop να μπορεί να λειτουργεί όλο τον χρόνο. Κάθε βράδυ, μάλιστα, σύμφωνα με την τελετουργία του χώρου, η οροφή ανοίγει την ώρα του ηλιοβασιλέματος με τον ήχο μιας ναυτικής κόρνας.Η βρετανική αποικιοκρατία μέχρι το 1947 κατέκλεψε και εξαθλίωσε την Ινδία, άφησε όμως πίσω της και ενδιαφέρουσες αστικές συνήθειες, όπως αυτή των κλαμπ στα οποία έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη τους. Εναν όροφο κάτω από το «AER» βρίσκεται το «Modernist», ένα κλειστό κλαμπ με συνδρομή και με μέλη που εγγράφονται μόνο αν έχουν σύσταση από παλαιότερα μέλη.Στις έξι αίθουσες συνεδριάσεων, το εστιατόριο, το μπαρ, το lounge και το δωμάτιο πούρων, ο Φίλιπ Ποντ χρησιμοποίησε ουδέτερα χρώματα και πλούσια υλικά που αναδεικνύουν το μεγαλύτερο προσόν του χώρου: τη θέα στην πόλη.Τα μέλη έρχονται εδώ για επαγγελματικές συναντήσεις, ιδιωτικά δείπνα, παρουσιάσεις, δεξιώσεις και χορούς. Μαζί με τους Βρετανούς ήρθε και το τσάι. Το εστιατόριο «Opus» στο λόμπι σερβίρει μια επιλογή single estate teas από το Νταρτζίλινγ της βόρειας Ινδίας, εκλεκτά τσάγια που προέρχονται το καθένα από μια συγκεκριμένη φυτεία και όχι από μείγμα.Το «Opus» λειτουργεί όλο το 24ωρο και προτείνει ιδιαίτερα πιάτα όπως το Greenedict, τη βίγκαν παραλλαγή των αυγών μπένεντικτ, και τις γαρίδες με τσίλι και γάλα καρύδας. Οι μέρες, ωστόσο, ξεκινούν από το πρωινό του ξενοδοχείου, για μια γιορτή χρωμάτων, γεύσεων και αρωμάτων με τις σπεσιαλιτέ της ινδικής κουζίνας σε μπουφέ και με ειδικούς πάγκους κοπής για παπάγια, γκουάβα, dragon fruit και όλα τα εξωτικά φρούτα.Το ταξίδι της πολυτέλειας για τους ενοίκους και τους ντόπιους πελάτες περνάει οπωσδήποτε από το σπα. Σχεδιασμένο σαν ένα καταφύγιο ηρεμίας μέσα στην αστική ζούγκλα, απλώνεται στον τρίτο και τον τέταρτο όροφο και προσφέρει θεραπείες αγιουρβέδα με μια πινελιά χλιδής.Η απολέπιση σώματος Ruby Anti-Ageing Salt Scrub χρησιμοποιεί άλατα πλούσια σε μέταλλα και σκόνη ρουμπινιού. Η θεραπεία αντιγήρανσης Diamond Anti-Ageing Facial ενισχύεται με φίνα σκόνη διαμαντιού, ενώ η White Pearl Facial περιέχει σκόνη μαργαριταριών για να δώσει λάμψη στην επιδερμίδα, ένα μυστικό συστατικό που αγαπούν οι γυναίκες στην Ασία.Κάθε λεπτομέρεια σ’ αυτό το σύγχρονο παλάτι είναι σχεδιασμένη ώστε ο ένοικος να νιώθει μαχαραγιάς. Από τη στιγμή της άφιξης στο αεροδρόμιο μέχρι την αναχώρηση, ένα αυτοκίνητο με οδηγό είναι στη διάθεσή του για τις μεταφορές και την ξενάγησή του.Πρώτος σταθμός της περιήγησης η περιοχή Κολάμπα, εκεί όπου βρίσκονται η αψίδα Gateway of India (1911), το Πανεπιστήμιο της Βομβάης (1857) και πολλά μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO με βικτωριανή γοτθική αρχιτεκτονική. Για μια ξεχωριστή αισθητηριακή εμπειρία, το ξενοδοχείο προτείνει την επίσκεψη στο Flower Market πριν από την ανατολή του ήλιου.Κατά μήκος του παζαριού στους δρόμους της συνοικίας Ντάνταρ, βουνά από φρεσκοκομμένους κατιφέδες και άλλα λουλούδια που μοσχοβολούν διακινούνται καθημερινά για να γίνουν γιρλάντες στους ναούς, στα σπίτια και τα φεστιβάλ.Με 3,2 εκατομμύρια τόνους ετησίως, η Ινδία είναι δεύτερη σε παραγωγή λουλουδιών στον κόσμο. Σε αυτήν τη χώρα που είναι μια ήπειρος από μόνη της, στην πόλη των 12 εκατομμυρίων ανθρώπων, η τέχνη της φιλοξενίας έχει τον τρόπο να σε κάνει να νιώθεις μοναδικός.