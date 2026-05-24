Λάκης Γαβαλάς για Μύκονο: Θυμάμαι πόσο κόσμο τάισα, πόσα λεφτά έδινα και τώρα πάω και είμαι φιλοξενούμενος
Πολλές φορές δεν πληρώνω, σχολίασε ο σχεδιαστής
Στην αλλαγή της σχέσης του με τη Μύκονο μετά την οικονομική του καταστροφή αναφέρθηκε ο Λάκης Γαβαλάς, εξηγώντας πως από άνθρωπος που ξόδευε μεγάλα ποσά και φιλοξενούσε κόσμο στο νησί, σήμερα επιστρέφει εκεί ως φιλοξενούμενος.
Ο σχεδιαστής ήταν καλεσμένος το Σάββατο 23 Μαΐου στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» μιλώντας για την πορεία του και τις δύσκολες στιγμές που πέρασε, οι οποίες τον οδήγησαν στη φυλακή. Ο Λάκης Γαβαλάς παραδέχτηκε πως μετά την οικονομική του καταστροφή έχασε τα πάντα, ωστόσο επιστρέφει συχνά στο νησί των ανέμων, όπου πλέον φιλοξενείται.
Περιγράφοντας πώς ζούσε στο παρελθόν στη Μύκονο και ποια είναι η πραγματικότητά του μετά τη φυλακή, ο Λάκης Γαβαλάς είπε: «Μετά τις φυλακές, που έζησα άσχημες στιγμές, έχασα τα πάντα, μου τα πήραν από το δημόσιο. Βέβαια καλά έκαναν, γιατί τώρα που πήγα στη Μύκονο και είδα εκείνες τις παραγωγές, θυμάμαι εμένα, πόσο κόσμο τάισα και πόσα λεφτά έδινα. Καλύτερα έτσι, πάω τώρα και είμαι φιλοξενούμενος. Πολλές φορές δεν πληρώνω».
Σε άλλο σημείο, ο σχεδιαστής δήλωσε ευτυχής με τον τρόπο που έχει διαμορφώσει τη ζωή του πλέον, λέγοντας: «Μετά από αυτό, ζούσα ταπεινά και φτωχά, όλα είναι δώρο από εδώ και πέρα. Το ότι έχω να φάω περισσότερο φαγητό, ακόμη και κάτι απλό, όπως μια χειραψία, είναι ανταλλαγή με όσα είναι περιττά στη ζωή. Κοσμήματα και ρούχα έχω, το στιλ μου δεν έχει αλλάξει, δουλεύω για τους ξένους οίκους. Είμαι ευτυχής».
