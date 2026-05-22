Βραβεία Άιβορ Νοβέλο: Μεγάλος νικητής ο Τζέικομπ Αλόν, ύψιστη τιμή για τους Τζορτζ Μάικλ και Τομ Γιορκ

Τα Βραβεία

Άιβορ Νοβέλο

περιλαμβάνουν κάθε χρόνο και μια σειρά από τιμητικές διακρίσεις, με κορυφαίο

την

ανώτατη τιμητική διάκριση της Ακαδημίας

Άιβορ

. Για το 2026, απονεμήθηκε στον Τζορτζ Μάικλ, δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του και στον αρχηγό των Radiohead, Τομ Γιορκ. Το βραβείο για τον Τζορτζ Μάικλ παρέλαβε ο Άντριου Ρίτζλεϊ, το άλλο μισό των θρυλικών Wham!, ενώ η ποπ ερμηνεύτρια

Σκάι Νιούμαν απέτισε φόρο τιμής στον τραγουδιστή χαρίζοντας από την σκηνή μια καθηλωτική εκτέλεση του «Careless Whisper».

Επίσης ειδικά βραβεία για τη συνολική προσφορά στη σύνθεση και το στίχο έλαβαν οι Λίλι Άλεν, Κάλβιν Χάρις, Λίντα Πέρι και Κάνον, όπως αναφέρει ο Guardian.

