Βραβεία Άιβορ Νοβέλο: Μεγάλος νικητής ο Τζέικομπ Αλόν, ύψιστη τιμή για τους Τζορτζ Μάικλ και Τομ Γιορκ
Το Βραβείο για τον Διεθνή Τραγουδοποιό της Χρονιάς απέσπασε η Ροσαλία
Ο Σκοτσέζος τραγουδοποιός Τζέικομπ Αλόν ήταν ο μεγάλος νικητής στα Βραβεία Άιβορ Νοβέλο 2026, έναν θεσμό που ιδρύθηκε το 1956 και επιβραβεύει την αριστεία στη βρετανική και ιρλανδική σύνθεση τραγουδιών, καθώς και τη μουσική επένδυση για την οθόνη.
Ο Αλόν εντυπωσίασε το κοινό με την καθηλωτική φωνή του και τις ευρηματικές φολκ ενορχηστρώσεις του στο ντεμπούτο άλμπουμ του με τίτλο «In Limerence» το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025. Ο νεαρός δημιουργός απέσπασε το Βραβείο του Ανερχόμενου Καλλιτέχνη έχοντας κερδίσει το αντίστοιχο και στα Brit Awards 2026 τον περασμένο Φεβρουάριο. Επίσης, κέρδισε το Άιβορ Νοβέλο στην κατηγορία του Καλύτερου Τραγουδιού (μουσική/στίχος) για το «Don’t Fall Asleep», μια μπαλάντα εμπνευσμένη από τον ξάδερφό του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή από πνιγμό. Οι κριτές το εξήραν ως «βαθύτατα συγκινητικό και ειλικρινές».
Τα Βραβεία Άιβορ Νοβέλο περιλαμβάνουν κάθε χρόνο και μια σειρά από τιμητικές διακρίσεις, με κορυφαίο την ανώτατη τιμητική διάκριση της Ακαδημίας Άιβορ. Για το 2026, απονεμήθηκε στον Τζορτζ Μάικλ, δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του και στον αρχηγό των Radiohead, Τομ Γιορκ. Το βραβείο για τον Τζορτζ Μάικλ παρέλαβε ο Άντριου Ρίτζλεϊ, το άλλο μισό των θρυλικών Wham!, ενώ η ποπ ερμηνεύτρια Σκάι Νιούμαν απέτισε φόρο τιμής στον τραγουδιστή χαρίζοντας από την σκηνή μια καθηλωτική εκτέλεση του «Careless Whisper».
Επίσης ειδικά βραβεία για τη συνολική προσφορά στη σύνθεση και το στίχο έλαβαν οι Λίλι Άλεν, Κάλβιν Χάρις, Λίντα Πέρι και Κάνον, όπως αναφέρει ο Guardian.
Το Βραβείο για τον Διεθνή Τραγουδοποιό της Χρονιάς απέσπασε η Ροσαλία, η οποία πάντρεψε την όπερα, την ποπ και την αβανγκάρντ ηλεκτρονική μουσική στο τολμηρό της άλμπουμ «Lux». Ανάμεσα στα ηχηρά ονόματα που δεν απέσπασαν κάποιο βραβείο ήταν οι Ολίβια Ντιν, Σελφ Εστίμ και Γουλφ Άλις, οι οποίοι είχαν από δύο υποψηφιότητες.
Η λίστα των νικητών για τα Bραβεία Άιβορ Νοβέλο 2026:
Καλύτερο Άλμπουμ: CMAT, «Euro-Country»
Καλύτερο Σύγχρονο Τραγούδι: Κέι Τέμπεστ, «I Stand on the Line»
Kαλύτερο Τραγούδι (μουσική/στίχος): Τζέικομπ Άλον, «Don’t Fall Asleep»
Τραγούδι με τις Περισσότερες Εκτελέσεις: Λόλα Γιανγκ «Messy»
Ανερχόμενος Καλλιτέχνης: Τζέικομπ Άλον
Sam Fender, Rosalía and Jacob Alon win Ivor Novello Awards https://t.co/I6FixL8qtp— BBC News (UK) (@BBCNews) May 22, 2026
Καλύτερη Πρωτότυπη Κινηματογραφική Μουσική: Τομ Χοτζ, «Testimony»
Καλύτερο Τηλεοπτικό Soundtrack: Ντέιβιντ Χολμς και Μπράιαν Άιρβιν, «Trespasses»
Kαλύτερη Συλλογή Τραγουδιών: Λίλι Άλεν
Βραβείο Icon: Κάλβιν Χάρις
Διεθνής Τραγουδοποιός της Χρονιάς: Ροζαλία
Τραγουδοποιός της Χρονιάς: Σαμ Φέντερ
Ειδικό Διεθνές Βραβείο: Λίντα Πέρι
Βραβείο Visionary: Κάνον
Φωτογραφία άρθρου: AP
