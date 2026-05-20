Η Κάιλι Μινόγκ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε για δεύτερη φορά με καρκίνο το 2021: Είχα γίνει σκιά του εαυτού μου, είπε
Δεν ένιωθα την υποχρέωση να το πω στον κόσμο και για την ακρίβεια δεν μπορούσα, ανέφερε η τραγουδίστρια
Σε μία αποκάλυψη για τη μάχη της με τον καρκίνο προχώρησε η Κάιλι Μινόγκ, κάνοντας γνωστό το 2021 διαγνώστηκε ξανά με την ασθένεια, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά για εκείνη την περίοδο πως «είχε γίνει σκιά του εαυτού της».
Η 57χρονη τραγουδίστρια πάλεψε πρώτη φορά με τον καρκίνο το 2005, όταν ήταν 36 ετών. Στο τρέιλερ του νέου ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Kylie», το οποίο είναι διαθέσιμο από την Τετάρτη 20 Μαΐου, η Μινόγκ μιλάει για πρώτη φορά για τη δεύτερη διάγνωσή της, εξηγώντας γιατί κράτησε την περιπέτεια της υγείας της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Η ποπ σταρ σχολίασε αρχικά ότι κατάφερε να κρατήσει ιδιωτική τη δεύτερη διάγνωσή της, σε αντίθεση με όσα είχαν συμβεί την πρώτη φορά. «Η δεύτερη φορά που διαγνώστηκα ήταν στις αρχές του 2021. Κατάφερα να το κρατήσω για τον εαυτό μου. Όχι όπως την πρώτη φορά» είπε και συνέχισε: «Ευτυχώς, το ξεπέρασα. Ξανά. Και όλα είναι καλά. Ποιος ξέρει τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά η ποπ μουσική μου δίνει ζωή, το πάθος μου για τη μουσική είναι πιο μεγάλο από ποτέ».
Στη συνέχεια, η Κάιλι Μινόγκ ανέφερε ότι μετά το τέλος της θεραπείας της δυσκολευόταν να βρει την κατάλληλη στιγμή για να μιλήσει δημόσια για όσα είχε περάσει, ακόμη και μετά τη μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού «Padam Padam» το 2023. «Δεν ένιωθα την υποχρέωση να το πω στον κόσμο και για την ακρίβεια, απλώς δεν μπορούσα εκείνη την περίοδο, γιατί είχα γίνει σκιά του εαυτού μου» εξομολογήθηκε.
Αναφερόμενη στην ψυχολογική κατάσταση που βίωνε εκείνη την περίοδο, η τραγουδίστρια περιέγραψε πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστεί την καθημερινότητά της. «Υπήρξε στιγμή που δεν ήθελα να βγω από το σπίτι. Το “Padam Padam” μου άνοιξε τόσες πολλές πόρτες, αλλά μέσα μου ήξερα ότι ο καρκίνος δεν ήταν απλώς μια μικρή παρένθεση στη ζωή μου. Ήθελα πραγματικά να πω τι συνέβη, ώστε να μπορέσω να το αφήσω πίσω μου. Πήγαινα σε συνεντεύξεις και σε κάθε ευκαιρία σκεφτόμουν “τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή”, αλλά τελικά το κρατούσα για τον εαυτό μου», σημείωσε.
Η ίδια αποκάλυψε ακόμη ότι το τραγούδι της «Story» από το άλμπουμ «Tension» του 2023 ήταν εμπνευσμένο από εκείνη τη δύσκολη περίοδο της ζωής της. «Ένιωθα την ανάγκη να έχω κάτι που να αναφερόταν σε εκείνη την εποχή», παραδέχτηκε στο ντοκιμαντέρ.
Παράλληλα, η Κάιλι Μινόγκ υπογράμμισε τη σημασία των προληπτικών εξετάσεων και θέλησε να στείλει μήνυμα στήριξης σε όσους περνούν αντίστοιχες δυσκολίες. Όπως είπε: «Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι για τους οποίους ο καρκίνος αποτελεί μέρος της ζωής τους και το καταλαβαίνω. Θέλεις απλώς να προχωρήσεις παρακάτω, να τον αφήσεις στο παρελθόν ή να τον βάλεις στην άκρη. Ωστόσο, ο έλεγχος είναι απίστευτα σημαντικός. Μπορεί να τρομάζει και να ξυπνά άσχημες αναμνήσεις, αλλά σας παρακαλώ να έχετε κατά νου πόσο ζωτικής σημασίας είναι και ζητήστε βοήθεια αν τη χρειάζεστε, δεν είστε μόνοι».
