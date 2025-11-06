Ο Τσίπρας στην ηχογράφηση της «Ιθάκης» - «Δεν ακούγεται σαν να είμαι εγώ, εσύ; Αυτό προσπαθώ να πετύχω» του είπε ο Αιμίλιος Χειλάκης
Ο πρώην πρωθυπουργός ήταν στο στούντιο ηχογράφησης του audiobook
Ο γνωστός ηθοποιός, Αιμίλιος Χειλάκης είναι ο αφηγητής της «Ιθάκης», του αυτοβιογραφικού βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην πρωθυπουργό να δίνει το «παρών» στο στούντιο, βιώνοντας την εμπειρία της ηχογράφησης των κειμένων του.
«Το θέμα είναι να φαίνεται σαν να είμαι ο άνθρωπος που τα έχει ζήσει» σχολίασε προς τον κ. Τσίπρα ο γνωστός ηθοποιός, προβάροντας ένα απόσπασμα από το βιβλίο.
«Αντίκρισα τον Τζανακόπουλο» γράφει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του, μιλώντας ως Αντώνης Σαμαράς, αναφερόμενος στο περιστατικό κατά το οποίο ο τότε πρωθυπουργός δεν παρέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου στον νικητή των εκλογών του 2015.
«Δεν ακούγεται σαν να είμαι εγώ, εσύ; Αυτό προσπαθώ να πετύχω. Δεν είναι απλά να διαβάσω ένα κείμενο, αυτό είναι εύκολο. Το θέμα είναι να φαίνεται σαν να είμαι ο άνθρωπος, ο οποίος το έχει ζήσει αυτό. Και οι δακτυλισμοί που ακούς είναι για να κόβουν εύκολα τα παιδιά» είπε ο Αιμίλιος Χειλάκης, απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
