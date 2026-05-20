Τραμπ για Μελάνια: Είναι η μόνη που περνά νομοσχέδια με διακομματική στήριξη, δείτε βίντεο

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ κάλεσε τη Γερουσία να εγκρίνει το νομοσχέδιο στήριξης παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες





Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ανακοίνωσε την έγκριση του νομοσχεδίου κατά τη διάρκεια της ετήσιας δεξίωσης του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο, παρουσία βουλευτών και των οικογενειών τους.















Πίεση προς τη Γερουσία για την τελική έγκριση Η Μελάνια Τραμπ είχε πραγματοποιήσει σπάνια εμφάνιση στο Καπιτώλιο τον προηγούμενο μήνα προκειμένου να ασκήσει προσωπικά πιέσεις υπέρ του νομοσχεδίου.



Κατά την εκδήλωση της Τρίτης, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τη Γερουσία να εγκρίνει και αυτή το μέτρο.



Κλείσιμο



«Γερουσιαστές, τώρα έχουμε δυναμική. Είναι η δική σας σειρά να οδηγήσετε το “Fostering the Future Act” μέχρι το τέλος. Ας στηρίξουμε τη νέα γενιά και ας το στείλουμε γρήγορα στον πρόεδρο για υπογραφή», ανέφερε.



Ο



Μελάνια Τραμπ χαιρέτισε την έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του διακομματικού νομοσχεδίου «Fostering the Future Act», το οποίο ενισχύει τη στήριξη παιδιών που βρίσκονται στο σύστημα αναδοχής στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντική επιτυχία της πρωτοβουλίας της για την παιδική προστασία.Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ανακοίνωσε την έγκριση του νομοσχεδίου κατά τη διάρκεια της ετήσιας δεξίωσης του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο, παρουσία βουλευτών και των οικογενειών τους.«Έχω έκτακτη είδηση. Σήμερα, η Βουλή ενέκρινε το “Fostering the Future Act”», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ, ευχαριστώντας τα μέλη του Κογκρέσου που ψήφισαν «για να στηρίξουν τα παιδιά των ανάδοχων οικογενειών της Αμερικής πάνω από κομματικές διαφορές».Το νομοσχέδιο, που φέρει το όνομα της πρωτοβουλίας της, αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του συστήματος αναδοχής, με μέτρα που βοηθούν νέους οι οποίοι ενηλικιώνονται και αποχωρούν από το σύστημα να αποκτήσουν πρόσβαση σε στέγαση και εκπαιδευτικές ευκαιρίες.Η Μελάνια Τραμπ είχε πραγματοποιήσει σπάνια εμφάνιση στο Καπιτώλιο τον προηγούμενο μήνα προκειμένου να ασκήσει προσωπικά πιέσεις υπέρ του νομοσχεδίου.Κατά την εκδήλωση της Τρίτης, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τη Γερουσία να εγκρίνει και αυτή το μέτρο.«Γερουσιαστές, τώρα έχουμε δυναμική. Είναι η δική σας σειρά να οδηγήσετε το “Fostering the Future Act” μέχρι το τέλος. Ας στηρίξουμε τη νέα γενιά και ας το στείλουμε γρήγορα στον πρόεδρο για υπογραφή», ανέφερε. Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «μεγάλη υπόθεση» και «σπουδαίο πράγμα», επαναλαμβάνοντας τη στήριξή του στην έγκρισή του από τη Γερουσία.

Με χιουμοριστική διάθεση πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα, η μόνη που καταφέρνει πλέον να περνά νομοσχέδια είναι η Μελάνια και οι φίλοι της. Τα περνά με διακομματική υποστήριξη».







Η σύντομη ομιλία της ανέδειξε τη σταδιακή ενίσχυση της δημόσιας παρουσίας της τελευταίους μήνες. Μετά από ένα διακριτικό ξεκίνημα στη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, κατά το οποίο περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου μακριά από τον Λευκό Οίκο, η Μελάνια Τραμπ έχει αυξήσει τις δημόσιες εμφανίσεις της μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου ντοκιμαντέρ της.



Η δραστηριότητά της επικεντρώνεται πλέον στην υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, στην ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο και στη στήριξη παιδιών που μεγαλώνουν σε ανάδοχες οικογένειες.



Το ετήσιο πικνίκ του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο Κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το κυβερνητικό έργο και ευχαρίστησε μέλη του Κογκρέσου και της κυβέρνησής του.



Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, μεταξύ αυτών ο γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς, ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ, η επικεφαλής της Υπηρεσίας Μικρών Επιχειρήσεων Κέλι Λέφλερ και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ.







Ο πρόεδρος εξήρε επίσης τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, λέγοντας ότι «θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους μεγάλους προέδρους της Βουλής», ενώ χαρακτήρισε τον ηγέτη της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία Τζον Θουν «εξαιρετικό άνθρωπο».