Φωκάς Ευαγγελινός για τη 10η θέση του Ακύλα στη Eurovision: Δεν κάνω τον ψύχραιμο, στενοχωρήθηκα, ήθελα να είναι παραπάνω
GALA
Φωκάς Ευαγγελινός Ακύλας Eurovision Eurovision 2026

Φωκάς Ευαγγελινός για τη 10η θέση του Ακύλα στη Eurovision: Δεν κάνω τον ψύχραιμο, στενοχωρήθηκα, ήθελα να είναι παραπάνω

Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε με πραγματική αγάπη, σχολίασε ο creative director

Φωκάς Ευαγγελινός για τη 10η θέση του Ακύλα στη Eurovision: Δεν κάνω τον ψύχραιμο, στενοχωρήθηκα, ήθελα να είναι παραπάνω
Ιωάννα Μαρίνου
38 ΣΧΟΛΙΑ
Τα συναισθήματά του για τη δέκατη θέση που κατέκτησε το Ακύλας στον τελικό της Eurovision, εξέφρασε ο Φωκάς Ευαγγελινός, τονίζοντας ότι θα ήθελε ο τραγουδιστής να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα.

Την Κυριακή 17 Μαΐου, η ελληνική αποστολή επέστρεψε από τη Βιέννη, με τον creative director που είχε αναλάβει τη σκηνική παρουσία του Ακύλα με το «Ferto»  να κάνει δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε τη Δευτέρα.

Παρότι, η ελληνική συμμετοχή συγκαταλεγόταν στα φαβορί για τις πρώτες θέσεις του διαγωνισμού, η Ελλάδα τελικά κατέκτησε τη 10η θέση, με τη Βουλγαρία και την DARA να αναδεικνύονται νικητές.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός παραδέχτηκε ότι απογοητεύτηκε από την τελική κατάταξη, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ελληνική αποστολή εργάστηκε με αφοσίωση και αγάπη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όπως είπε: «O Ακύλας πραγματικά, τέσσερις μήνες τώρα, έχει κάνει τους Έλληνες χαρούμενους. Κι εγώ αυτό κρατάω. Δεν είναι απλό πράγμα η σκηνή της Eurovision, ούτε τα αποτελέσματα, αλλά είναι στη 10η θέση. Οκ, ούτε εγώ κάνω τον ψύχραιμο. Κι εγώ στενοχωρήθηκα. Κι εγώ ήθελα να είναι παραπάνω, αλλά κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, και αυτό που κάναμε, το κάναμε με πραγματική αγάπη».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
38 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης