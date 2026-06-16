300 γεύματα αλληλεγγύης στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του δήμου Αθηναίων

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη δομή του Κέντρου Αστέγων, η οποία καθημερινά παρέχει στέγη, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας σε εκατοντάδες συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες