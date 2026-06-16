Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
300 γεύματα αλληλεγγύης στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του δήμου Αθηναίων
300 γεύματα αλληλεγγύης στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του δήμου Αθηναίων
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη δομή του Κέντρου Αστέγων, η οποία καθημερινά παρέχει στέγη, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας σε εκατοντάδες συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες
Μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς υλοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, όπου διατέθηκαν 300 πλήρη γεύματα για την κάλυψη των αναγκών ανθρώπων που βρίσκονται αντιμέτωποι με την αστεγία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη δομή του Κέντρου Αστέγων, η οποία καθημερινά παρέχει στέγη, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας σε εκατοντάδες συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Τα γεύματα παρασκευάστηκαν και προσφέρθηκαν από την εταιρεία Athens Premium Catering, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης που αναπτύσσει.
Η πρωτοβουλία έρχεται να ενισχύσει το έργο των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης και της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα σε δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα.
Το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές δομές της χώρας, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες φιλοξενίας, σίτισης, υγειονομικής φροντίδας και κοινωνικής επανένταξης σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη δομή του Κέντρου Αστέγων, η οποία καθημερινά παρέχει στέγη, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας σε εκατοντάδες συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Τα γεύματα παρασκευάστηκαν και προσφέρθηκαν από την εταιρεία Athens Premium Catering, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης που αναπτύσσει.
Η πρωτοβουλία έρχεται να ενισχύσει το έργο των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης και της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα σε δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα.
Το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές δομές της χώρας, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες φιλοξενίας, σίτισης, υγειονομικής φροντίδας και κοινωνικής επανένταξης σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
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