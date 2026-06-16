300 γεύματα αλληλεγγύης στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του δήμου Αθηναίων
ΕΛΛΑΔΑ
Γεύμα Δήμος Αθηναίων Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων

300 γεύματα αλληλεγγύης στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του δήμου Αθηναίων

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη δομή του Κέντρου Αστέγων, η οποία καθημερινά παρέχει στέγη, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας σε εκατοντάδες συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες

300 γεύματα αλληλεγγύης στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του δήμου Αθηναίων
Φρίξος Δρακοντίδης
Μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς υλοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, όπου διατέθηκαν 300 πλήρη γεύματα για την κάλυψη των αναγκών ανθρώπων που βρίσκονται αντιμέτωποι με την αστεγία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη δομή του Κέντρου Αστέγων, η οποία καθημερινά παρέχει στέγη, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας σε εκατοντάδες συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Τα γεύματα παρασκευάστηκαν και προσφέρθηκαν από την εταιρεία Athens Premium Catering, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης που αναπτύσσει.

300 γεύματα αλληλεγγύης στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του δήμου Αθηναίων

Η πρωτοβουλία έρχεται να ενισχύσει το έργο των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης και της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα σε δράσεις με κοινωνικό αποτύπωμα.

Το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές δομές της χώρας, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες φιλοξενίας, σίτισης, υγειονομικής φροντίδας και κοινωνικής επανένταξης σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Φρίξος Δρακοντίδης

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