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Σάλος με χειρονομία διαιτητή VAR στο Μουντιάλ πριν από τον αγώνα Γερμανία-Κουρασάο: Σύμβολο παιχνιδιού ή ρατσισμού, δείτε βίντεο
Σάλος με χειρονομία διαιτητή VAR στο Μουντιάλ πριν από τον αγώνα Γερμανία-Κουρασάο: Σύμβολο παιχνιδιού ή ρατσισμού, δείτε βίντεο
Ο διαιτητής φαίνεται να σχηματίζει το σύμβολο του ανάποδου «ΟΚ», το οποίο μπορεί να έχει διαφορετικές ερμηνείες - Το δίκτυο κατά των διακρίσεων Fare (Football Against Racism in Europe, Ποδόσφαιρο κατά του Ρατσισμού στην Ευρώπη) ζητά διευκρινίσεις για το συμβάν
Σάλος έχει ξεσπάσει από την Κυριακή (14/6) με μία χειρονομία ενός βοηθού διαιτητή VAR πριν από τον αγώνα Γερμανία-Κουρασάο στο Χιούστον για το Μουντιάλ. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε τον 38χρονο διαιτητή, Σον Έβανς, ο οποίος βρισκόταν στην αίθουσα ελέγχου του VAR στο Ντάλας (εκεί βρίσκεται το κέντρο διαιτησίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου) να στέκεται όρθιος με το χέρι του στο πλάι και να σχηματίζει με τα δάχτυλα του δεξιού χεριού του ένα ανάποδο σήμα «OK».
Όπως αναφέρει το BBC, μια τέτοια χειρονομία μπορεί να έχει δύο πολύ διαφορετικές ερμηνείες, μία που συνδέεται με ένα αστείο παιχνίδι και μία που συνδέεται με την έκφραση «λευκής υπεροχής». Η στιγμή αυτή έγινε γρήγορα viral στα social media και σχολιάστηκε από πολλούς χρήστες.
Ωστόσο, το 2017 το σήμα «OK» άρχισε να χρησιμοποιείται και από την ακροδεξιά για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Το συγκεκριμένο σήμα προστέθηκε σε έναν κατάλογο συμβόλων μίσους από την Αντι-Δυσφημιστική Ένωση (ADL) το 2019. Η ADL αναφέρει ότι το σύμβολο «OK» έχει εξελιχθεί σε «δημοφιλή τακτική τρολ» από «άτομα με δεξιές τάσεις, τα οποία συχνά δημοσιεύουν φωτογραφίες τους στα social media, ποζάροντας ενώ κάνουν τη χειρονομία».
Το δίκτυο κατά των διακρίσεων Fare (Football Against Racism in Europe, Ποδόσφαιρο κατά του Ρατσισμού στην Ευρώπη), το οποίο συνεργάζεται με τη FIFA και την UEFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο, ζητά διευκρινίσεις για το συμβάν. «Η γνώμη των εμπειρογνωμόνων μας είναι ότι η χειρονομία που χρησιμοποιήθηκε μοιάζει σαφώς με το ανάποδο σύμβολο "OK" που χρησιμοποιείται ως σύμβολο της "λευκής δύναμης" στους παγκόσμιους ακροδεξιούς κύκλους», τόνισε το Fare. Είναι σαφές ότι αυτός ο διαιτητής δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο να διαδραματίσει σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο», πρόσθεσε το δίκτυο, ενώ χαρακτήρισε τη χειρονομία ως «νεοναζιστική».
Ο 38χρονος Έβανς συγκαταλέγεται στους διαιτητές της FIFA από το 2017 και αποτελεί έναν από τους 30 υπεύθυνους VAR που επιλέχθηκαν για το φετινό Μουντιάλ. Θεωρείται έμπειρος VAR, ενώ είχε διοριστεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ. Στη χώρα του, ο Έβανς είναι διαιτητής στην Αυστραλιανή Α Λιγκ από το 2012 και διεύθυνε τον Μεγάλο Τελικό το 2019.
Μετά από αυτό το περιστατικό πριν από τον αγώνα Γερμανία-Κουρασάου, καμία από τις ομάδες VAR δεν πόζαρε για την κάμερα στους επόμενους τρεις αγώνες και κοίταζαν τις οθόνες μπροστά τους. Μέχρι στιγμής η FIFA δεν έχει δώσει καμία εξήγηση για την αλλαγή.
Όπως αναφέρει το BBC, μια τέτοια χειρονομία μπορεί να έχει δύο πολύ διαφορετικές ερμηνείες, μία που συνδέεται με ένα αστείο παιχνίδι και μία που συνδέεται με την έκφραση «λευκής υπεροχής». Η στιγμή αυτή έγινε γρήγορα viral στα social media και σχολιάστηκε από πολλούς χρήστες.
🚨🌎 𝗨𝗟𝗧𝗜𝗠𝗔 𝗛𝗢𝗥𝗔. La FIFA ha iniciado una INVESTIGACIÓN sobre el asistente de VAR, Shaun Evans, por un presunto gesto de mano de extrema derecha en el partido de Australia vs Turquía.— Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 15, 2026
El oficial australiano está ahora bajo revisión formal por parte de la FIFA. 🇦🇺🇹🇷…
Ποιες είναι οι δύο πιθανές σημασίες της χειρονομίας του «ανάποδου OK»;Η χειρονομία που έκανε ο Έβανς μοιάζει με αυτή που χρησιμοποιείται στο «παιχνίδι του κύκλου» ή αλλιώς «gotcha», ένα αστείο που έγινε γνωστό από την αμερικανική κωμική σειρά Malcolm in the Middle και στη συνέχεια έγινε meme στο διαδίκτυο. Το ανάποδο σήμα «OK» γίνεται με το χέρι κάτω από τη μέση. Αν κάποιος άλλος κοιτάξει το χέρι, δέχεται μια γροθιά στον ώμο.
Ωστόσο, το 2017 το σήμα «OK» άρχισε να χρησιμοποιείται και από την ακροδεξιά για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Το συγκεκριμένο σήμα προστέθηκε σε έναν κατάλογο συμβόλων μίσους από την Αντι-Δυσφημιστική Ένωση (ADL) το 2019. Η ADL αναφέρει ότι το σύμβολο «OK» έχει εξελιχθεί σε «δημοφιλή τακτική τρολ» από «άτομα με δεξιές τάσεις, τα οποία συχνά δημοσιεύουν φωτογραφίες τους στα social media, ποζάροντας ενώ κάνουν τη χειρονομία».
Το δίκτυο κατά των διακρίσεων Fare (Football Against Racism in Europe, Ποδόσφαιρο κατά του Ρατσισμού στην Ευρώπη), το οποίο συνεργάζεται με τη FIFA και την UEFA για την καταπολέμηση του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο, ζητά διευκρινίσεις για το συμβάν. «Η γνώμη των εμπειρογνωμόνων μας είναι ότι η χειρονομία που χρησιμοποιήθηκε μοιάζει σαφώς με το ανάποδο σύμβολο "OK" που χρησιμοποιείται ως σύμβολο της "λευκής δύναμης" στους παγκόσμιους ακροδεξιούς κύκλους», τόνισε το Fare. Είναι σαφές ότι αυτός ο διαιτητής δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο να διαδραματίσει σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο», πρόσθεσε το δίκτυο, ενώ χαρακτήρισε τη χειρονομία ως «νεοναζιστική».
Ο 38χρονος Έβανς συγκαταλέγεται στους διαιτητές της FIFA από το 2017 και αποτελεί έναν από τους 30 υπεύθυνους VAR που επιλέχθηκαν για το φετινό Μουντιάλ. Θεωρείται έμπειρος VAR, ενώ είχε διοριστεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ. Στη χώρα του, ο Έβανς είναι διαιτητής στην Αυστραλιανή Α Λιγκ από το 2012 και διεύθυνε τον Μεγάλο Τελικό το 2019.
Μετά από αυτό το περιστατικό πριν από τον αγώνα Γερμανία-Κουρασάου, καμία από τις ομάδες VAR δεν πόζαρε για την κάμερα στους επόμενους τρεις αγώνες και κοίταζαν τις οθόνες μπροστά τους. Μέχρι στιγμής η FIFA δεν έχει δώσει καμία εξήγηση για την αλλαγή.
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