Σάλος με χειρονομία διαιτητή VAR στο Μουντιάλ πριν από τον αγώνα Γερμανία-Κουρασάο: Σύμβολο παιχνιδιού ή ρατσισμού, δείτε βίντεο

Ο διαιτητής φαίνεται να σχηματίζει το σύμβολο του ανάποδου «ΟΚ», το οποίο μπορεί να έχει διαφορετικές ερμηνείες - Το δίκτυο κατά των διακρίσεων Fare (Football Against Racism in Europe, Ποδόσφαιρο κατά του Ρατσισμού στην Ευρώπη) ζητά διευκρινίσεις για το συμβάν