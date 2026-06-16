Καρυστιανού: Να σταματήσουν οι κατεδαφίσεις στις λιγνιτικές μονάδες

Το κίνημα «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» υποστηρίζει ότι η πρόωρη εγκατάλειψη του λιγνίτη στερεί από τη χώρα ένα εγχώριο ενεργειακό καύσιμο που για δεκαετίες συνέβαλε στην ηλεκτροδότηση της Ελλάδας και στην ανάπτυξη της οικονομίας