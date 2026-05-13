Ο Ακύλας με φόρα στον μεγάλο τελικό της Eurovision, όλα όσα έγιναν στον Α' ημιτελικό

Ο Α’ Ημιτελικός ολοκληρώθηκε, ο Β’ Ημιτελικός έρχεται

Το πρώτο “Good Evening Europe!” ακούστηκε από τους δύο Αυστριακούς παρουσιαστές της φετινής διοργάνωσης, την Viktoria Swarowski και τον Michael Ostrowski. Λιτοί και δωρικοί στην παρουσίαση χωρίς υπερβολές οι δύο τους περισσότερο διεκπεραίωσαν την πρώτη από τις τρεις βραδιές της Eurovision.Αυτό που εντυπωσίασε και συγκίνησε στην έναρξη ήταν η 70μελής χορωδία που ερμήνευσε το “L’ Amour est Blue” της Vicky Leandros με την ίδια να κάνει μία special επετειακή εμφάνιση, με εντυπωσιακή χρυσή τουαλέτα. Η τελετή έναρξης συνεχίστηκε με ένα συγκινητικό βίντεο όπου στο Λουγκάνο της Ελβετίας το 1956, ένα μικρό αγόρι βλέπει για πρώτη φορά στην οθόνη τη διοργάνωση. Οι εικόνες της Eurovision δρασκελίζουν τον χρόνο και παρακολουθούν παράλληλα τον διαγωνισμό και την ζωή του, καθώς ο ίδιος μεγαλώνει, ενηλικιώνεται και γνωρίζει τον έρωτα του.Ακολούθησε η παρουσίαση των τραγουδιών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η οποία απλώς επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό τα προγνωστικά.Πορτογαλία: Bandidos do Cante – RosaΓεωργία: Bzikebi – On ReplayΜαυροβούνιο: Tamara Živković – Nova ZoraΕσθονία: Vanilla Ninja – Too Epic To Be TrueΆγιος Μαρίνος: SENHIT – SuperstarΣτον Β’ Ημιτελικό, την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 22:00, συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.Η Eurovision κορυφώνεται τη βραδιά του Μεγάλου Τελικού, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00, όπου για την πρώτη θέση θα διαγωνιστούν 25 χώρες: δέκα από κάθε ημιτελικό, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία που προκρίνονται απευθείας ως μέλη των «Big Four», καθώς και η διοργανώτρια Αυστρία. Ο Ακύλας θα ανέβει στη σκηνή στοτου προγράμματος.Στις 20:00 θα μεταδοθεί σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ «Ferto Promo Tour – The Movie», που ακολουθεί τον Akyla στο ευρωπαϊκό ταξίδι της φετινής ελληνικής συμμετοχής, από τη σκηνή του ελληνικού τελικού μέχρι τη σκηνή της Βιέννης.Στις 21:00, ο Μιχάλης Μαρίνος και το «Eurovision Night», με ξεχωριστούς καλεσμένους και απευθείας συνδέσεις με τη Μαρία Κοζάκου, τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Κατερίνα Βρανά, την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη, θα μας μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της μεγάλης βραδιάς από το Wiener Stadthalle, ενώ θα επιστρέψουν στη 01:30 με όλο το παρασκήνιο του Τελικού και τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων.