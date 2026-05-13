Ο Ακύλας με φόρα στον μεγάλο τελικό της Eurovision, όλα όσα έγιναν στον Α' ημιτελικό
Ο Ακύλας παρουσίασε μία ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, απέφυγε τον κίνδυνο να γίνει φλύαρη και φολκλόρ και επένδυσε στο συναίσθημα μέσα από ένα ταξίδι στον χρόνο με διάσπαρτα σύμβολα - Προκρίθηκε πανηγυρικά με διθυραμβικά σχόλια στα social media
Η πρόκριση του Ακύλα δεν ήταν απλά αναμενόμενη. Ηταν προσδοκώμενη, επιθυμητή και για να χρησιμοποιήσουμε και ένα σύνθημα, που σε αυτή την περίπτωση ακούγεται ευοίωνο, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Δεν έκανε απλά θόρυβο, δεν ήταν προϊόν του μουσικού και τηλεοπτικού συστήματος, δεν ευνοήθηκε από κολλητούς και από τους γνωστούς «καρεκλοκένταυρους» της showbiz.
Ο Ακύλας προκρίθηκε στον Τελικό της Eurovision γιατί το άξιζε. Όχι με το σπαθί αλλά με το πατίνι του. Αυτό το αμφιλεγόμενο μέσο, που όσο και αν ταλαιπωρεί κι εγκυμονεί κινδύνους στις λεωφόρους, στα δικά του πόδια έβαλε φτερά κι τον ανέβασε ακόμη πιο ψηλά. Η παρουσία του στην σκηνή του Α’ Ημιτελικού της Eurovision ήταν άρτια. Μία ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Μία ιστορία που απέφυγε τον κίνδυνο να γίνει φλύαρη και φολκλόρ και επένδυσε στο συναίσθημα μέσα από ένα ταξίδι στον χρόνο με διάσπαρτα σύμβολα που ανά πάσα στιγμή ερέθιζαν το θυμικό. Σκηνογραφία, σκηνοθεσία, φωτισμός και σύλληψη βαθμολογούνται με άριστα. Οι αναφορές στην Μάνα, στην Αρχαία Ελλάδα, στην Ελενα Παπαρίζου, στα video games, στην ταχύτητα, στα χρώματα και στα φώτα, στις πίστες που δρασκελίζουν οι νέες γενιές σαν πρωταγωνιστές παιχνιδιών ήταν κομμάτια ενός σύγχρονου παζλ, το οποίο είχε τόσο καλά προετοιμαστεί, που όλα πήγαν περίφημα.
Ο ίδιος ενθουσιασμένος μετά την πρόκριση δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Το πίστευα, αλλά είναι διαφορετικό όταν το ακούς πραγματικά! Και το Σάββατο πάμε να δώσουμε τα πάντα!» Σαστισμένος από όσα συνέβησαν δυσκολεύτηκε να περιγράψει πώς ένιωθε: «Δεν ξέρω, δεν το κατάλαβα. Όταν κατέβηκα στη σκηνή ήμουν σε φάση “τι έκανα;”. Δεν θυμάμαι τίποτα. Θέλω να δω το βίντεο για να καταλάβω τι έγινε, αλλά η αίσθηση ήταν υπέροχη. Ο κόσμος φώναζε και αυτό μου έδωσε απίστευτη δύναμη. Τίποτα δεν μοιάζει με τις πρόβες, όπου ο χώρος είναι άδειος. Ο κόσμος ήταν τρελός, με άτομα που φορούσαν σκουφάκια».
Στο τηλεοπτικό κομμάτι της ΕΡΤ, για μία ακόμη χρονιά ευτυχήσαμε έχοντας τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Μαρία Κοζάκου στον σχολιασμό και στην περιγραφή, όπου ταλέντο και εμπειρία σε συνδυασμό με το μέτρο και τον επαγγελματισμό δημιούργησαν μία ιδανική εξίσωση. Απόλαυση! Τόσο όσο τα πειράγματα, τα αστεία, ο ενθουσιασμός, τα γέλια, η απογοήτευση. Γεγονός που πλέον ο τηλεθεατής γνωρίζει και αναμένει καθώς εδώ και χρόνια το συγκεκριμένο δίδυμο μπορεί να δημιουργεί μία παράλληλη σκηνή με το σχόλιό του, εξίσου απολαυστική με αυτή της σκηνής όπου παρουσιάζονται τα υποψήφια τραγούδια.
Ο Καπουτζίδης: 'Εντάξει, κλείνει η μετάδοση, καλό βράδυ'. Ο άνθρωπος που μας εκπροσωπεί όλους όταν τελειώνει το άγχος!#Akylas #FERTO #EurovisionGR #eurovision2026 pic.twitter.com/1QRDZhUJsY— Sʎllıs∀Λ ⚓☘️🚜👑 (@ourg1os) May 12, 2026
Ο Α’ Ημιτελικός ολοκληρώθηκε, ο Β’ Ημιτελικός έρχεταιΤο πρώτο “Good Evening Europe!” ακούστηκε από τους δύο Αυστριακούς παρουσιαστές της φετινής διοργάνωσης, την Viktoria Swarowski και τον Michael Ostrowski. Λιτοί και δωρικοί στην παρουσίαση χωρίς υπερβολές οι δύο τους περισσότερο διεκπεραίωσαν την πρώτη από τις τρεις βραδιές της Eurovision.
Αυτό που εντυπωσίασε και συγκίνησε στην έναρξη ήταν η 70μελής χορωδία που ερμήνευσε το “L’ Amour est Blue” της Vicky Leandros με την ίδια να κάνει μία special επετειακή εμφάνιση, με εντυπωσιακή χρυσή τουαλέτα. Η τελετή έναρξης συνεχίστηκε με ένα συγκινητικό βίντεο όπου στο Λουγκάνο της Ελβετίας το 1956, ένα μικρό αγόρι βλέπει για πρώτη φορά στην οθόνη τη διοργάνωση. Οι εικόνες της Eurovision δρασκελίζουν τον χρόνο και παρακολουθούν παράλληλα τον διαγωνισμό και την ζωή του, καθώς ο ίδιος μεγαλώνει, ενηλικιώνεται και γνωρίζει τον έρωτα του.
Ακολούθησε η παρουσίαση των τραγουδιών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων η οποία απλώς επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό τα προγνωστικά.
Οι χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό με την σειρά ανακοίνωσης είναι:
1. Ελλάδα: Ακύλας– Ferto
2.Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
3. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
4. Σουηδία: FELICIA – My System
5. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
6. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
7. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
8. Κροατία: LELEK – Andromeda
9. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
10. Πολωνία: ALICJA – Pray
Οι χώρες που αποκλείστηκαν είναι:
Πορτογαλία: Bandidos do Cante – Rosa
Γεωργία: Bzikebi – On Replay
Μαυροβούνιο: Tamara Živković – Nova Zora
Εσθονία: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
Άγιος Μαρίνος: SENHIT – Superstar
Στον Β’ Ημιτελικό, την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 22:00, συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.
Η Eurovision κορυφώνεται τη βραδιά του Μεγάλου Τελικού, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 22:00, όπου για την πρώτη θέση θα διαγωνιστούν 25 χώρες: δέκα από κάθε ημιτελικό, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία που προκρίνονται απευθείας ως μέλη των «Big Four», καθώς και η διοργανώτρια Αυστρία. Ο Ακύλας θα ανέβει στη σκηνή στο πρώτο μισό του προγράμματος.
Στις 20:00 θα μεταδοθεί σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ «Ferto Promo Tour – The Movie», που ακολουθεί τον Akyla στο ευρωπαϊκό ταξίδι της φετινής ελληνικής συμμετοχής, από τη σκηνή του ελληνικού τελικού μέχρι τη σκηνή της Βιέννης.
Στις 21:00, ο Μιχάλης Μαρίνος και το «Eurovision Night», με ξεχωριστούς καλεσμένους και απευθείας συνδέσεις με τη Μαρία Κοζάκου, τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Κατερίνα Βρανά, την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη, θα μας μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της μεγάλης βραδιάς από το Wiener Stadthalle, ενώ θα επιστρέψουν στη 01:30 με όλο το παρασκήνιο του Τελικού και τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων.
