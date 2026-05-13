Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του μεγάλου τελικού της Eurovision
Τα πρώτα στοιχεία για τη σειρά εμφάνισης της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 έγιναν γνωστά, καθώς ο Ακύλας θα ανέβει στη σκηνή της Βιέννης, στο πρώτο μισό του προγράμματος.
Μετά την ολοκλήρωση του Α’ ημιτελικού το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου και την ανακοίνωση των χωρών που εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, δημοσιεύτηκαν μέσω του επίσημου λογαριασμού της Eurovision στα social media, τα πρώτα στοιχεία για τη σειρά εμφάνισης του τελικού. Οι χώρες που προκρίθηκαν από τον πρώτο ημιτελικό ενημερώθηκαν για το αν θα διαγωνιστούν στο πρώτο ή στο δεύτερο μισό της βραδιάς.
Η ελληνική συμμετοχή κληρώθηκε στο πρώτο μισό του τελικού, μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία. Στο δεύτερο μισό τοποθετήθηκαν η Σουηδία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Παράλληλα, αρκετές συμμετοχές εντάχθηκαν στην κατηγορία «Producers’ Choice», κάτι που σημαίνει ότι οι παραγωγοί της διοργάνωσης θα αποφασίσουν αργότερα τη θέση τους, με βάση τη συνολική ροή του σόου και τις τεχνικές απαιτήσεις κάθε εμφάνισης. Σε αυτή την κατηγορία βρίσκονται η Γερμανία, η Ιταλία, η Φινλανδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ και η Κροατία.
Η οριστική σειρά εμφάνισης του τελικού αναμένεται να ανακοινωθεί από την παραγωγή της Eurovision μέσα στις επόμενες ώρες, ώστε να διαμορφωθεί ένα ισορροπημένο τηλεοπτικά πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το ύφος των τραγουδιών όσο και τις σκηνικές ανάγκες κάθε αποστολής.
Ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή του Wiener Stadthalle εντυπωσιάζοντας το κοινό με το «Ferto». Με μια δυναμική και ιδιαίτερα θεατρική σκηνική εμφάνιση που επιμελήθηκε ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο καλλιτέχνης παρουσίασε το κομμάτι του στον πρώτο ημιτελικό, καταφέρνοντας να εξασφαλίσει την πρόκριση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Στη σκηνή τον συνόδευσαν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.
Οι χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό
1. Ελλάδα: Ακύλας– Ferto
2.Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
3. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
4. Σουηδία: FELICIA – My System
5. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
6. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
7. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
8. Κροατία: LELEK – Andromeda
9. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
10. Πολωνία: ALICJA – Pray
