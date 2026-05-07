Χριστιάνα Μπέτα για τη σύγκριση με τη μητέρα της Νατάσα Θεοδωρίδου: Αυτά είναι ανοησίες, ποιος τα πιστεύει;

Η Νατάσα Θεοδωρίδου έχει αποκτήσει δύο κόρες από δύο διαφορετικούς γάμους. Η 31χρονη Χριστιάνα είναι το πρώτο παιδί που απέκτησε από τον γάμο της με τον επιχειρηματία Τάκη Μπέτα, ενώ από τον δεύτερο γάμο της με τον πλαστικό χειρουργό Ανδρέα Φουστάνο, απέκτησε την Ανδριάννα που γεννήθηκε το 2000.