Άννα Μπεζάν: Πήγαμε στον γιατρό για να συζητήσουμε για δεύτερο παιδί και μου είπε ότι είχα κύστες, ο σύζυγός μου πήγε να λιποθυμήσει
Συζητήσαμε το ενδεχόμενο εξωσωματικής αλλά έπρεπε πρώτα να αντιμετωπίσω το πρόβλημα με τις κύστες, πρόσθεσε η πρώην παίκτρια του GNTM
Για το ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί βρέθηκε στον γιατρό της η Άννα Μπεζάν, ώστε να συζητήσει μαζί του και, όπως δήλωσε, της είπε ότι είχε κύστες, με αποτέλεσμα ο σύζυγός της, Δημήτρης Παππάς, να ένιωθε πως θα λιποθυμούσε.
Η πρώην παίκτρια του GNTM, μιλώντας στην εκπομπή «Ζω καλά» την Κυριακή 3 Μαΐου, ανέφερε πως στην αρχή το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν πως είχε καρκίνο και φοβήθηκε για το χειρότερο, όμως στην πορεία, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και προχώρησε στην αφαίρεσή τους.
Η Άννα Μπεζάν ανέφερε πως δεν είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε: «Έκανα μία επίσκεψη στον γυναικολόγο μου να συζητήσουμε το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού. Και μου λέει "έλα να σε εξετάσω αφού ήρθες". Και στην εξέταση, μου λέει "Άννα, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα". Εντωμεταξύ ήταν και ο σύζυγός μου δίπλα, που δεν ήταν τόσο ψύχραιμος όσο εγώ, και μου είπε ότι “έχεις τρεις κύστες, οι οποίες συνολικά είναι 18 εκατοστά”. Να το τονίσω, όχι χιλιοστά, εκατοστά. Τεράστιες ήταν. Εντάξει, το μυαλό μου προφανώς πήγε στο κακό πρώτα. Με το που άκουσα "κύστες" νόμιζα ότι έχω καρκίνο. Και μετά ξεκίνησα έναν μαραθώνιο. Ο σύζυγός μου επειδή είναι και λίγο έτσι αγχωτικός σαν άνθρωπος, ήταν έτοιμος να λιποθυμήσει. Εγώ λίγο δεν καταλάβαινα, λίγο σκεφτόμουν το χειρότερο, ο σύζυγός μου ήταν έτοιμος να λιποθυμήσει. Μετά ξεκίνησε ένας μαραθώνιος εξετάσεων, για να δούμε. Δεν είχα βρει ποτέ. Απλά είχα λίγο αιμορραγία και λίγο ακανόνιστο κύκλο, αλλά νόμιζα ότι είτε μπορεί να είμαι αγχωμένη, είτε μπορεί να κρύωσα, είτε οτιδήποτε», είπε.
Όταν ρωτήθηκε για τις συζητήσεις σχετικά με το δεύτερο παιδί, εξήγησε πως σκέφτηκαν την εξωσωματική, όμως πρώτα έπρεπε να αντιμετωπίσει το ζήτημα με τις κύστες: «Συζητήσαμε το ενδεχόμενο εξωσωματικής για δεύτερο παιδί, λόγω ενός άλλου προβλήματος. Οι κύστες ήταν πρόβλημα, δηλαδή για το κομμάτι της εξωσωματικής έπρεπε να τις αντιμετωπίσω. Έκανα χειρουργείο, ναι. Εύκολη η αποκατάσταση μετά, δύο μέρες ήταν λίγο η ενόχλησή μου, ωστόσο επανεμφανίστηκαν», δήλωσε.
