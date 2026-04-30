Μιρέλλα Παπαοικονόμου: Αγαπώ περισσότερο το δράμα επειδή δεν ξέρω να γράφω κωμωδία
Η Μιρέλλα Παπαοικονόμου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Πέμπτη 30 Απριλίου, και ρωτήθηκε για το αν πρόκειται να επιστρέψει στην τηλεόραση με νέα σειρά. «Δεν σταματάω ποτέ, θα δούμε», απάντησε εκείνη. Στη συνέχεια, σε σχόλιο του δημοσιογράφου ότι αγαπάει περισσότερο το δράμα, η σεναριογράφος εξήγησε: «Επειδή δεν ξέρω να γράφω κωμωδία».
Τέλος, εξέφρασε την επιθυμία της να προβληθούν σε επανάληψη δικές της σειρές. «Είναι μερικές σειρές που παίζονται πάρα πολλά χρόνια, σε συνέχεια και συνέχεια. Εγώ θα ήθελα να ξαναδώ κάποιες δικές μου σειρές, η αλήθεια είναι. Τη “Ζωή που δεν έζησα”, τον “Απόντα”, την “Αναστασία''», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 01:45
Φωτογραφία: NDPPHOTO
