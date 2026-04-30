Demy για τον χωρισμό της: Όσο διακριτικά και να προσπαθώ να το διαχειριστώ, συζητιέται και κάποιες στιγμές μπορεί να είναι δύσκολο

Όσον αφορά στον Ακύλα, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Demy δήλωσε: «Αγαπώ πάρα πολύ τον Ακύλα. Και πριν από τη συμμετοχή του, που τον είχα δει στη σκηνή και είχαμε βρεθεί σε κοινά live, μου άρεσε πάρα πολύ απ' την πρώτη στιγμή. Και άρεσε και στη μαμά μου, που είναι σήμερα εδώ, και μάλιστα τον είχε ξεχωρίσει πάρα πολύ γρήγορα, και της το δίνω αυτό. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει την πρωτιά».

Για τον χωρισμό της μίλησε η Demy , σημειώνοντας πως όσο διακριτικά και να προσπαθεί να τον διαχειριστεί, συζητιέται και κάποιες στιγμές μπορεί να είναι δύσκολο για εκείνη.Η τραγουδίστρια, η οποία διατηρούσε σχέση επί οχτώ χρόνια με τον Κώστα Κωνσταντίνου, μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 30 Απριλίου και εξήγησε πως καταλαβαίνει ότι είναι μέρος της δουλειάς της να γίνεται συζήτηση για την προσωπική της ζωή. Παράλληλα, σχολίασε και την ελληνική συμμετοχή στη φετινή Eurovision.Η Demy όταν ρωτήθηκε εάν την ενοχλούν τα δημοσιεύματα και οι διαστάσεις που πήρε ο χωρισμός της στα media, απάντησε: «Με ενοχλεί δεν με ενοχλεί, όσο διακριτικά και να προσπαθώ εγώ να το διαχειριστώ, κάπως, λίγο, μια συζήτηση θα γίνεται. Νομίζω όσο πιο πολύ προσπαθήσεις εσύ, τόσο λιγότερη συζήτηση θα γίνεται. Είναι κάποιες στιγμές που μπορεί να είναι δύσκολο μαζί με σένα να το βιώνει και να το συζητάει κι άλλος κόσμος, αλλά το καταλαβαίνω ότι είναι μέρος της δουλειάς».Για τη φάση στην οποία βρίσκεται πλέον, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Είμαι μια χαρά τώρα».