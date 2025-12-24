ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Demy: Προσπαθώ να προστατεύω την προσωπική μου ζωή, ο χωρισμός μου νομίζω ότι ξεχάστηκε

Μια σχέση στην αρχή μπορεί να απασχολήσει λίγο, μετά ο κόσμος βαριέται, ανέφερε η τραγουδίστρια

Την απόφασή της να προστατέψει την προσωπική της ζωή από τα «φώτα» της δημοσιότητας μοιράστηκε η Demy, τονίζοντας ότι ο χωρισμός της δεν  αποτελεί πια είδηση.

Η τραγουδίστρια ήταν σε σχέση με τον Κώστα Κωνσταντίνου επί 8 χρόνια, ωστόσο το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους. Μέσα από δηλώσεις που έκανε η Demy στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου ανέφερε ότι προσπαθεί να κρατάει μία ειλικρινή σχέση με τον κόσμο αναφορικά με ζητήματα της προσωπικής της ζωής.

Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια είπε για τον χωρισμό της: «Προσπαθώ όσο μπορώ να προστατεύω την προσωπική μου ζωή, αλλά χωρίς να λέω ψέματα. Εντάξει, μια σχέση στην αρχή μπορεί να απασχολήσει λίγο, μετά ο κόσμος βαριέται. Έτσι και ο χωρισμός μου, νομίζω ξεχάστηκε, δεν απασχολεί κανέναν».

Η Demy με τον πρώην σύντροφό της, Κώστα Κωνσταντίνου
