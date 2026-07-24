Νέοι δασμοί σε 60 χώρες από τον Τραμπ γιατί δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία

Το ποσοστό είναι 10% με 12,5% ανάλογα με τις επιδόσεις κάθε χώρας - Τα μέτρα έχουν άμεση ισχύ και αφορούν μεταξύ άλλων ΕΕ, Βρετανία, Καναδά, Ινδία και Ιαπωνία