Demy: Την επόμενη σχέση μου θα την κρύψω, δήλωσε μετά τον πρόσφατο χωρισμό της
Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην αιτία πίσω από το τέλος της σχέσης της μετά από 8 χρόνια
Για τον χωρισμό της και τη ζωή της μετά από αυτόν μίλησε η Demy σε συνέντευξη που παραχώρησε, επιβεβαιώνοντας για πρώτη φορά πως το τελευταίο διάστημα είναι μόνη της.
Η τραγουδίστρια η οποία ήταν σε σχέση με τον Κώστα Κωνσταντίνου επί 8 χρόνια, άλλαξε σελίδα στην προσωπική της ζωή και θέλησε να τονίσει μέσα από τις δηλώσεις της πως θα ήθελε η επόμενή της σχέση να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Η 34χρονη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου και μετά τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούσαν το προηγούμενο διάστημα, θέλησε να ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει πραγματικά, αποκαλύπτοντας πως το πρώτο διάστημα είχε πει ψέματα, προσπαθώντας να αποφύγει το κυνηγητό με τους δημοσιογράφους και να προστατευτεί. «Την επόμενη σχέση μου θα την κρύψω, δεν θα ξαναπώ κάτι, δεν θα την εμφανίσω τόσo. Γιατί τo να υπάρχει μια φωτογραφία και να λες ότι "είμαστε φιλαράκια", είναι λίγο ακραίο. Θα προσπαθήσω όμως να την προστατέψω. Βέβαια, εξακολουθώ να νιώθω περίεργα όταν συζητάω ή απασχολώ με αυτό. Δεν προσφέρω τίποτα με αυτό, ειδικά όταν ο άλλος είναι άνθρωπος που δεν ασχολείται με τον χώρο», δήλωσε αρχικά.
Όταν ρωτήθηκε αν η δημοσιότητα και οι επιπτώσεις αυτής είναι που οδήγησαν στον χωρισμό από την τελευταία της σχέση, απάντησε: «Δεν έβλαψε αυτό την προηγούμενη μου σχέση. Δεν ήταν αυτός ο λόγος που χώρισα. Την προστάτευσα κιόλας θεωρώ. Το ενοχικό είναι μέρος του "brand" μου, οπότε δεν γίνεται να φύγω από αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι δεν έχω προστατέψει τις σχέσεις μου. Απλά στην αρχή που δεν ήξερα πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι, είχα πει και ψεματάκια προσπαθώντας να ξεφύγω. Αυτό ήταν της αθωότητας και της παιδικής αφέλειας. Η πρόθεση ήταν ενοχική. Θεωρώ όχι ότι δεν αφορά κανέναν, ότι δεν θέλω να φορτώνω με αυτή την πληροφορία. Κι εγώ θέλω να ξέρω τι συμβαίνει στις ζωές των ανθρώπων που θαυμάζω, αλλά εγώ νιώθω περίεργα να απασχολώ».
Για τη ζωή της μετά τον χωρισμό αποκάλυψε: «Έχω κάνει ένα restart, έχω ξαναβρεί τον εαυτό μου, την αρχική Δήμητρα, που δεν έχει να κάνει με τις σχέσεις πιστεύω. Επειδή έπεσα με τα μούτρα στη δουλειά για πάρα πολλά χρόνια, χάθηκα λίγο στα όρια της Δήμητρας - Demy. Τώρα ξανά γνωρίστηκα με τον εαυτό μου. Δεν άλλαξα, απλά θυμήθηκα ξανά κάποια χαρακτηριστικά μου που μπορεί να είχαν χαθεί. Η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δεν είναι τυχαίο που το λένε αυτό σε όλο τον πλανήτη, με διαφορετικούς τρόπους… Είναι γιατί ισχύει. Δε γίνεται να μην αφήνεσαι στη ροή των πραγμάτων. Παραδίνεσαι. Κάπως τελευταία ένιωσα πιο Δήμητρα από ποτέ».
