Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές
Συνολικά περί τους 10.000 ανθρώπους έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους
Αντιμέτωπη με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών, η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή «κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος» στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβιλα, κοντά στην πρωτεύουσα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές.
Η απόφαση, που ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, σκοπό έχει να κινητοποιηθούν και να συγκεντροποιηθούν ταχύτερα πόροι στον αγώνα εναντίον των πυρκαγιών που είχαν αποτέλεσμα να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους περίπου 10.000 άνθρωποι στη Μαδρίτη, ενώ αναθέτει στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (UME) τη διαχείριση της κρίσης.
Νωρίτερα την Πέμπτη, οι περίπου 3.500 κάτοικοι ενός δήμου που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης εγκατέλειψαν τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους λόγω της εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς.
Σε ενημέρωσή τους μέσω της πλατφόρμας Χ, αναφέρουν ότι έστειλαν επείγουσα ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Αλντέα ντελ Φρέσνο να εκκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν σε άλλο δήμο, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν από την πυρκαγιά που μαίνεται εκτός ελέγχου σε κοντινή απόσταση.
Φωτογραφία: Reuters
Η απόφαση, που ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, σκοπό έχει να κινητοποιηθούν και να συγκεντροποιηθούν ταχύτερα πόροι στον αγώνα εναντίον των πυρκαγιών που είχαν αποτέλεσμα να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους περίπου 10.000 άνθρωποι στη Μαδρίτη, ενώ αναθέτει στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (UME) τη διαχείριση της κρίσης.
Νωρίτερα την Πέμπτη, οι περίπου 3.500 κάτοικοι ενός δήμου που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης εγκατέλειψαν τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους λόγω της εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς.
Σε ενημέρωσή τους μέσω της πλατφόρμας Χ, αναφέρουν ότι έστειλαν επείγουσα ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Αλντέα ντελ Φρέσνο να εκκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν σε άλλο δήμο, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν από την πυρκαγιά που μαίνεται εκτός ελέγχου σε κοντινή απόσταση.
Φωτογραφία: Reuters
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