Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές
ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία Δασικές πυρκαγιές Κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μαδρίτη

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές

Συνολικά περί τους 10.000 ανθρώπους έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές
8 ΣΧΟΛΙΑ
Αντιμέτωπη με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών, η ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή «κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος» στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβιλα, κοντά στην πρωτεύουσα, μέτρο που επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές.

Η απόφαση, που ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, σκοπό έχει να κινητοποιηθούν και να συγκεντροποιηθούν ταχύτερα πόροι στον αγώνα εναντίον των πυρκαγιών που είχαν αποτέλεσμα να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους περίπου 10.000 άνθρωποι στη Μαδρίτη, ενώ αναθέτει στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (UME) τη διαχείριση της κρίσης.

Νωρίτερα την Πέμπτη, οι περίπου 3.500 κάτοικοι ενός δήμου που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης εγκατέλειψαν τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους λόγω της εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Σε ενημέρωσή τους μέσω της πλατφόρμας Χ, αναφέρουν ότι έστειλαν επείγουσα ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της Αλντέα ντελ Φρέσνο να εκκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν σε άλλο δήμο, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν από την πυρκαγιά που μαίνεται εκτός ελέγχου σε κοντινή απόσταση.

Φωτογραφία: Reuters
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης