Συνελήφθη influencer με μαντήλα στην Τουρκία επειδή έδειξε... το πόδι της σε βίντεο

Οι επίμαχες αναρτήσεις

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Η influencer, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εμφάνισή της με μουσουλμανική μαντήλα, συνελήφθη στην Τουρκία, μετά τη δίωξη που άσκησε η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας για αναρτήσεις της σε TikTok και Instagram. Η Φατμά Σοϊντάς αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται μεΓνωστή από τη δραστηριότητά της στα κοινωνικά δίκτυα με το όνομα χρήστη «fffatmaase_», τέθηκε υπό κράτηση και στη συνέχεια οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, η οποία αποφάσισε την προφυλάκισή της.Η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα ύστερα από αναρτήσεις της Σοϊντάς σε TikTok και Instagram, κρίνοντας ότι το περιεχόμενο ενδέχεται να συνιστά αδίκημα βάσει του άρθρου 216/3 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, οι Αρχές εντόπισαν τη Σοϊντάς στην Κωνσταντινούπολη και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης, ενώ υπογραμμίστηκε ότι η έρευνα συνεχίζεται «ενδελεχώς».Παράλληλα, το 5ο Ειρηνοδικείο της Άγκυρας διέταξε τον αποκλεισμό πρόσβασης στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που περιείχαν τις επίμαχες αναρτήσεις.Μετά την απόφαση σύλληψης και αποκλεισμού των λογαριασμών της, ο σύμβουλος της τουρκικής προεδρίαςυποστήριξε ότι τα μέτρα των Αρχώνκαι εξαπέλυσε επίθεση κατά όσων θεωρεί ότι προσβάλλουν τις θρησκευτικές αξίες.«Αυτές οι αποκλίνουσες νοοτροπίες που προσπαθούν να προωθήσουν προσβολές κατά της πίστης μας με φτηνό και αηδιαστικό περιεχόμενο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα όπου οι εχθροί της θρησκείας μπορούν να κυκλοφορούν αχαλίνωτοι».Η Φατμά Σοϊντάς προκάλεσε αντιδράσεις για ορισμένες αναρτήσεις και φωτογραφίες της, τις οποίες η ίδια χαρακτήρισε «σκηνοθετημένες» και προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής ποιο ακριβώς περιστατικό ή ποια συγκεκριμένη ανάρτηση αποτέλεσε την αφορμή για τη δίωξή της, ωστόσο, φαίνεται να αποτέλεσαν τα «πειστήρια» του «εγκλήματός» της.Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της τουρκικής Δικαιοσύνης και η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται.