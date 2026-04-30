Φωτιά τώρα στην Πάρνηθα: Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, κλειστός ο δρόμος από το τελεφερίκ - Δείτε βίντεο

Ζόζεφιν για Κόνι Μεταξά: Δεν μιλάμε εδώ και πολλά χρόνια, κλείνουν οι κύκλοι
Κόνι Μεταξά Ζόζεφιν Φιλία

Ζόζεφιν για Κόνι Μεταξά: Δεν μιλάμε εδώ και πολλά χρόνια, κλείνουν οι κύκλοι

Δεν έχει συμβεί τίποτα, είπε η τραγουδίστρια για το τέλος της φιλίας τους

Ζόζεφιν για Κόνι Μεταξά: Δεν μιλάμε εδώ και πολλά χρόνια, κλείνουν οι κύκλοι
Ιωάννα Μαρίνου
Στο τέλος της φιλίας της με τον Κόνι Μεταξά αναφέρθηκε η Ζόζεφιν, ξεκαθαρίζοντας πως η σχέση τους έκανε τον κύκλο τους και πως τα τελευταία χρόνια έχουν αποφασίσει να αποτραβηχτούν η μία από την άλλη.

Σε δηλώσεις που έκανε η τραγουδίστρια στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 30 Απριλίου, εξήγησε πως παρά το γεγονός πως θα ήταν θετική σε μία συνάντηση με την Κόνι Μεταξά, δεν θεωρεί ότι έπειτα από την ολοκλήρωση μίας κοινής πορείας, υπάρχουν πάντα θέματα προς συζήτηση.

Σε κάθε περίπτωση, η Ζόζεφιν δήλωσε ότι η φιλία της με την τραγουδίστρια έληξε χωρίς εντάσεις: «Δεν μιλάμε εδώ και πολλά χρόνια με την Κόνι Μεταξά. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Κλείνουν κύκλοι, ανοίγουν κύκλοι και είναι πολύ φυσιολογικό οι άνθρωποι να θέλουν διαφορετικά πράγματα από κάποιο σημείο και μετά. Γενικά δεν μου αρέσει να τσακώνομαι, δεν έχω κακίες με κανέναν. Εννοείται πως θα ήμουν θετική να βρεθούμε για έναν καφέ, αλλά πιστεύω πιο πολύ στους κύκλους. Πολλές φορές δεν έχεις πια κάτι κοινό με κάποιον να συζητήσεις».

Ιωάννα Μαρίνου

Best of Network

Δείτε Επίσης