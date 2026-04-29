Η Κατερίνα Καινούργιου ξεσπά για εικόνα που δημιουργήθηκε με AI: Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί
Είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα μπορούν να φτιάξουν μια ζωή για σένα χωρίς εσένα, γράφει σε ανάρτησή της η παρουσιάστρια

Σε ένα δημόσιο ξέσπασμα προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου σχετικά με εικόνα που τη δείχνει να ταΐζει υποτίθεται το μωρό της και κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 Μέσα από ένα Instagram Story, η παρουσιάστρια διευκρίνισε πως πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να δείξει ποτέ το πρόσωπό του παιδιού της στα social media. Στο στιγμιότυπο, τόνισε, δεν εικονίζεται η δική της κόρη.  Αφού αποκάλεσε τρομακτικό το να κατασκευάζουν άλλοι μία ζωή για εκείνη, εν αγνοία της, η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε πως επιφυλάσσεται να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της.

«Είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα μπορούν να φτιάξουν μια “ζωή” για σένα χωρίς εσένα. Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί. Δεν είναι καν πραγματικό είναι όλο AI. Δεν έχω σκοπό να δείξω ποτέ δημόσια το πρόσωπο του παιδιού μου. Η εικόνα αυτή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργήθηκε χωρίς τη συναίνεσή μου, με χρήση του προσώπου μου και συγγενών μου. Επιφυλάσσομαι ρητά παντός νομίμου δικαιώματός μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

