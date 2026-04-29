Ο Προκόπης Αγαθοκλέους, ο τηλεοπτικός «Άγιος Παΐσιος», αποκάλυψε τον χωρισμό του: Θέλω να πιστεύω ότι το χειριστήκαμε με σεβασμό
Θα ευγνωμονώ πάντα την πρώην σύζυγό μου, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Τον χωρισμό του αποκάλυψε ο Προκόπης Αγαθοκλέους, ο οποίος ανέφερε πως θεωρεί ότι με την πρώην σύζυγό του χειρίστηκαν το θέμα με πολύ σεβασμό.
Ο ηθοποιός, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του Άγιου Παΐσιου, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Τετ α τετ», η οποία θα προβληθεί ολόκληρη το Σάββατο 2 Μαΐου, μίλησε για πρώτη φορά για την απόφαση που πήρε με τη Μαρίνα Μανδρή να πάρουν διαζύγιο, τονίζοντας πως δεν θέλει τα παιδιά που έχουν αποκτήσει μαζί να αισθανθούν ποτέ ότι τα έχει εγκαταλείψει.
Στο απόσπασμα της συνέντευξης που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 29 Απριλίου, ο Προκόπης Αγαθοκλέους αναφέρει: «Αυτή τη στιγμή διανύω μια περίοδο στη ζωή μου μεταβάσεων σε όλα τα επίπεδα. Η ζωή μου είναι περισσότερο στην Αθήνα και μοιράζεται στην Κύπρο ακριβώς γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αισθανθούν τα παιδιά μου ότι ο πατέρας τους τα έχει εγκαταλείψει ή ότι λείπει. Ένας χωρισμός ενός ζευγαριού είναι μια συνθήκη η οποία σε φέρνει αντιμέτωπο με πολλές συναισθηματικές καταστάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι και εγώ και η Μαρίνα το χειριστήκαμε με πολύ σεβασμό ο ένας προς τον άλλον. Θα την ευγνωμονώ πάντα τη Μαρίνα, υπήρξε μεγάλο στήριγμα. Δεν είναι εύκολο να μένεις μόνος με δυο παιδιά. Ουδέποτε δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να θυσιάσω τα παιδιά μου για την επιτυχία».
Ο ηθοποιός παντρεύτηκε με την επίσης ηθοποιό Μαρίνα Μανδρή το 2018. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τη Δάφνη και τον Κίμωνα.
