Αυγερινός, Κοκοτσάκης και άλλα 20 πρώην στελέχη του κόμματος Καρυστιανού: Καταγγέλουν "αυλές", μηχανισμούς και παρασκηνιακούς ανταγωνισμούς

Με κοινή τους ανακοίνωση τα στελέχη που αποχώρησαν από το Κίνημα Ελπίδας απορρίπτουν τους ισχυρισμούς ότι αποχώρησαν για λόγους προσωπικών φιλοδοξιών ή έλλειψης αντοχής, υποστηρίζοντας ότι έφυγαν για αρνήθηκαν να συμβιβαστούν