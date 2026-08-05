Η στιγμή που η φωτιά εισβάλλει στο Πόρτο Γερμενό και κατακαίει τα πάντα
ΕΛΛΑΔΑ
Πόρτο Γερμενό Φωτιά Πυρκαγιά

Η στιγμή που η φωτιά εισβάλλει στο Πόρτο Γερμενό και κατακαίει τα πάντα

Οι φλόγες, ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους, κινούνται με μεγάλη ταχύτητα

Η στιγμή που η φωτιά εισβάλλει στο Πόρτο Γερμενό και κατακαίει τα πάντα
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Βίντεο καταγράφει την στιγμή που οι φλόγες από την μεγάλη πυρκαγιά που έκαιγε για 5 σχεδόν ημέρες στην Αττικοβοιωτία, εισβάλλει στο Πόρτο Γερμενό, μετατρέποντας τη νύχτα σε εφιάλτη για κατοίκους και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το ρολόι από την κάμερα ασφαλείας σπιτιού, είναι 01:20 τα ξημερώματα της 1ης Αυγούστου, όταν το πύρινο μέτωπο φτάνει στην περιοχή με τεράστια ένταση. Οι φλόγες, ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους, κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, κατακαίγοντας βλάστηση και ό,τι συναντούν στο πέρασμά τους.

Στο βίντεο καταγράφονται οι δραματικές στιγμές κατά τις οποίες η φωτιά περικυκλώνει την περιοχή και τα σπίτια, ενώ οι πυκνοί καπνοί ένα αποπνικτικό και εξαιρετικά επικίνδυνο σκηνικό. Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, αλλά και τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δίνοντας μάχη για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να προστατεύσουν κατοικίες και ανθρώπινες ζωές.

19 ΣΧΟΛΙΑ

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