Νυχτερινοί αποκλεισμοί στην Εθνική Οδό στον Κόμβο της Λυκόβρυσης, οι εναλλακτικές διαδρομές
ΕΛΛΑΔΑ
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Μεταμόρφωση Εθνική οδός Λυκόβρυση

Νυχτερινοί αποκλεισμοί στην Εθνική Οδό στον Κόμβο της Λυκόβρυσης, οι εναλλακτικές διαδρομές

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν το βράδυ της Τετάρτης και της Πέμπτης, με ολικούς αποκλεισμούς ανά κατεύθυνση και εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω των παράπλευρων οδών

Νυχτερινοί αποκλεισμοί στην Εθνική Οδό στον Κόμβο της Λυκόβρυσης, οι εναλλακτικές διαδρομές
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στον Αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης (Α.Θ.Ε.), στην περιοχή των Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης, λόγω εργασιών στο μεσόβαθρο της άνω διάβασης του Ανισόπεδου Κόμβου Πύρνας.

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις, κατά τις νυχτερινές ώρες, με στόχο την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των οδηγών.

Η Φάση Α θα πραγματοποιηθεί: την Τετάρτη 5-8-2026 κατά τις ώρες 22.00΄ έως τις 05.00΄ της επομένης.

Η Φάση Β θα πραγματοποιηθεί: την Πέμπτη 6-8-2026 κατά τις ώρες από 22.00΄ έως τις 05.00΄ της επομένης.

Φάση Α:

Ολικός αποκλεισμός του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., από τη χ/θ 17,400 έως τη χ/θ 18,500, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.
– Κατά τον ανωτέρω αποκλεισμό οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Πύρνας (χ/θ 18,770) και θα κατευθύνονται για είσοδο στον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Καλυφτάκη (χ/θ 20,060), μέσω της δεξιάς παράπλευρης οδού του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Φάση Β:

Ολικός αποκλεισμός του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., από τη χ/θ 21,900 έως τη χ/θ 19,200 , ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
– Κατά τον ανωτέρω αποκλεισμό οι οδηγοί θα εξέρχονται από τον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Πύρνας (χ/θ 18,770) και θα κατευθύνονται για είσοδο στον Αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Τατοΐου (χ/θ 16,795), μέσω της αριστερής παράπλευρης οδού του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Κλείσιμο
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

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