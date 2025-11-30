Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Άγιου Παΐσιου: Ευλογία να αναμετριέται κανείς με τέτοια πνευματικά βάθη
Ένας τέτοιος ρόλος δεν είναι κατάρα, είναι ευλογία σίγουρα,
Για την πορεία του στην υποκριτική, τις επιλογές που τον καθόρισαν και τις δυσκολίες που συνάντησε τα τελευταία χρόνια μίλησε ο Προκόπης Αγαθοκλέους. Ο ηθοποιός εξήγησε πως ένιωσε φόβο, όταν του έγινε η πρόταση να υποδυθεί τον Άγιο Παΐσιο, ενώ χαρακτήρισε τον ρόλο «ευλογία και κατάρα».
Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλήμερα είπαμε», ο ηθοποιός εξήγησε αρχικά, πώς προέκυψε ο ρόλος του αν είδες στο Instagram. «Όταν μου έγινε η πρόταση για τη σειρά, φυσικά και υπήρξε ένας μικρός φόβος. Ένας τέτοιος ρόλος όμως δεν είναι κατάρα, είναι ευλογία σίγουρα να αναμετριέται κανείς με τέτοια πνευματικά βάθη. Είναι μεγάλη ευλογία γιατί από την ίδια την προσωπικότητα, δηλαδή τον Άγιο Παΐσιο όσο τον μελετούσα και τον γνώριζα, είχα μείνει άναυδος για το πόσο μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος και πόσο μπορεί να μοιραστεί με έναν άλλον άνθρωπο ή πόσο πόνο μπορεί να απορροφήσει», είπε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μίλησε για τις επαγγελματικές προτάσεις που έχει. «Το άλλο κομμάτι, αυτό της ταύτισης, είναι πρακτικά μια κατάσταση η οποία οφείλει να αντιμετωπιστεί. Ας πούμε, φέτος είχα οκτώ θεατρικές προτάσεις και καμία τηλεοπτική πρόταση. Δεν είναι παράλογο, για φέτος. Αν συνεχίσει, όμως, είναι παράλογο για μένα», σημείωσε.
Τέλος, ανέφερε για την υποκριτική: «Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να "δούμε" έναν ηθοποιό. Δηλαδή η ακριβής ετυμολογία της λέξης σημαίνει αυτός που πλάθει χαρακτήρα, που ποιεί χαρακτήρα, γιατί το ήθος στην αρχαία Ελλάδα ήταν ο χαρακτήρας. Άρα έναν χαρακτήρα ποιεί ένας ηθοποιός; Όχι βέβαια. Είμαι 15 χρόνια στη δουλειά και έχω κάνει πολλούς χαρακτήρες στο θέατρο και στην τηλεόραση. Έτυχε να κάνω έναν πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα, πολύ δυνατό, πολύ επιδραστικό».
