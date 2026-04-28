Ελένη Τσαλιγοπούλου: Μου έχουν γίνει προτάσεις για να βρίσκομαι στην τηλεόραση, αλλά δεν μου αρέσει να εκτίθεμαι
Ελένη Τσαλιγοπούλου Τηλέοραση

Ελένη Τσαλιγοπούλου: Μου έχουν γίνει προτάσεις για να βρίσκομαι στην τηλεόραση, αλλά δεν μου αρέσει να εκτίθεμαι

Η τηλεόραση κατ’ εμέ δεν είναι για χόρταση, δήλωσε η τραγουδίστρια

Ελένη Τσαλιγοπούλου: Μου έχουν γίνει προτάσεις για να βρίσκομαι στην τηλεόραση, αλλά δεν μου αρέσει να εκτίθεμαι
Αρνητική στην ιδέα να συμμετέχει σε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα εμφανίστηκε σε δηλώσεις της η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Η τραγουδίστρια τόνισε ότι η άρνησή της έχει να κάνει με την επιθυμία της να μην εκτίθεται, αλλά και με τη βεβαιότητα ότι δεν της ταιριάζει η τηλεόραση. Παρόλα αυτά, έχει κατά καιρούς δεχθεί προτάσεις για να αποτελέσει μέλος κριτικής επιτροπής σε talent show.

«Η τηλεόραση κατ’ εμέ, δεν είναι για χόρταση και επίσης είναι για τους νεότερους ανθρώπους. Κατά καιρούς μου έχουν γίνει προτάσεις να συμμετέχω σε κάποιο τηλεοπτικό show ως μέλος κριτικής επιτροπής. Δε μου αρέσει όμως ούτε να εκτίθεμαι, ούτε να λέω συνεχώς καλά λόγια στα νεαρά παιδιά και μετά να μην ξέρω πώς να το πάρω πίσω. Κι από την άλλη, τα νέα παιδιά δεν ξέρουν ότι για να ασχοληθείς με τη μουσική πρέπει να έχεις πολύ τσαμπουκά, πολύ τσαγανό και να είσαι έτοιμος να μην έχεις λεφτά, να μην μπορείς να επιβιώσεις, γιατί δεν είναι όπως παλιά», εξήγησε η Ελένη Τσαλιγοπούλου στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Τρίτη 28 Απριλίου.

Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον, ώστε να εκτίθεται στην τηλεόραση. «Δεν νομίζω ότι αφορά η προσωπική μου ζωή. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον η προσωπική μου ζωή. Αυτό που πραγματικά με ενδιαφέρει και ο τρόπος που θέλω να χρησιμοποιήσω την τηλεόραση, είναι για τη δουλειά μου», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με εκείνη, πολλοί συνάδελφοί της επιδιώκουν την τηλεοπτική του παρουσία για να ενισχύουν τη δημοτικότητά τους και κατ' επέκταση τις απολαβές τους. «Πιστεύω ότι είναι και ένας οικονομικός λόγος που πολλοί τραγουδιστές επιλέγουν να βρίσκονται και τηλεοπτικά, και είναι λάθος, γιατί αυτό μπορεί να κρατήσει 1-2 χρόνια και μετά πάλι να μην έχεις λεφτά», σχολίασε.

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

